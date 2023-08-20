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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

راجع 1900 جنيه|أسعار الذهب تعاود الانخفاض بقوة وعيار 21 الآن غير متوقع

الذهب 
الذهب 

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد تراجعا جديدا، بعد انهيار أسعار المعدن عالميا في موجة تراجع لم تحدث منذ شهور، إذ فقد سعر الأوقية ما يقرب من 170 دولارا من أعلى سعر سجلته في شهر مايو الماضي. 

سعر الذهب الآن

ويهتم المقبلون على الخطوبة بالبحث عن سعر الذهب الآن في محلات الصاغة المختلفة في مصر، إذ تراجع الجرام من عيار 21 من 2280 جنيه إلى نحو 2230 جنيها خلال ساعات فقط، فيما يبدأ سعر الجرام من عيار 12 اليوم 1,274 جنيها.

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سعر الذهب اليوم عيار 18

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم ليقترب بقوة من 1900 جنيه فقط، بعدما تخطى الـ 2000 قبل أيام قليلة وتجاوز 2500 جنيه في ذروة ارتفاع الأصفر في إبريل الماضي، إذ يبدأ اليوم من 1,911 جنيها.

الذهب 

سعر الذهب مباشر الآن

ويتابع الكثير أسعار المعدن لحظة بلحظة، ويقدم لكم في هذا التقرير موقع صدى البلد سعر المعدن مباشر اليوم لدى التجار في محلات الصاغة، على مستوى كافة الأعيرة بدون مصنعية في هذا التقرير الخدمي:

سعر الجرام عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الأحد، 2,571 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد ، 2,250 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

  • سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الأحد ، من عيار 18: 1,929 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الأحد ، عيار 14 للشراء: 1,500 جنيهً.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد ، عيار 24 للبيع: 17,840  جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الأحد في العقود الفورية، عيار 24: 1889 دولارا بعد 1,944 قبل 9 أيام  و2056 دولارا كأعلى سعر في مايو.

توقعات سعر الذهب

ولا يستطيع أحد الجزم بـ توقعات سعر الذهب في السوق، نظرا لأنه مرتبط بعدة عوامل  تتغير باستمرار على مدار اليوم خلال التعاملات، وهي حجم الإقبال على الشراء، وحجم المعروض وسعر الدولار أمام الجنيه ، فضلا عن سعر الأوقية عالميا.

سعر الذهب اليوم الاحد 

وتراجع  سعر الجنيه الذهب الذي يزن نحو 8 جرامات من عيار 24 ، لنحو 17,840 جنيها بعد 18250 قبل ساعات ، و 18560 جنيها قبل أيام قليلة، فيما وصل إلى نحو 22400 جنيه قبل 4 أشهر، بفارق يزيد إلى 4600 جنيه.

الذهب 

أسعار الذهب عيار 21 في مصر بالمصنعية 

وتعتبر أسعار الذهب بالمصنعية اليوم محل اهتمام المقبلون على الشراء، وليس البيع خاصة عيار 21 الآن بالمصنعية، إذ يتم احتساب المصنعية بكل سهولة، والتي تكون بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد تكون بين 100 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة.

وعند شراء السبائك، فيتم  حساب سعر المصنعية على الجرام بنحو يبدأ من 35 جنيها في حالة السبيكة التي تزيد على 100 جرام، أما الأقل، فتعامل معاملة المشغولات في سعر المصنعية على الجرام في السبيكة التي تزيد على 100 جرام والتي صل إلى كيلو جرام.

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