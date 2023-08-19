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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر تفقد 70 جنيها الأسبوع الماضي

صدى البلد

سيطر التذبذب على أداء الذهب في مصر  خلال الأسبوع المنتهي وذلك بعد بداية عنيفة للذهب دفعته إلى الارتفاع بشكل حاد ثم الانخفاض بشكل حاد أيضاً قبل أن تبدأ الحركة في الاعتدال ويبدأ التذبذب بين صعود وهبوط، ولكن تبقى المخاوف والتوترات هي المسيطرة على الأسواق.

وانخفض الذهب بشكل عام خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3% ليفقد 70 جنيه من قيمة جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2260 جنيه للجرام، بعد أن سجل أعلى مستوى خلال هذا الأسبوع عند 2430 جنيه للجرام وأدنى مستوى عند 2215 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون"مؤسسة بحثية مهتمة ومختصة بشؤون الذهب ".

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أسعار الذهب تواصل الانخفاض محليا

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أسعار الذهب في مصر الآن

وافتتح السوق اليوم السبت تداولاته عند المستوى 2260 جنيه للجرام قبل أن يتراجع بمقدار 10 جنيهات ويتداول وقت كتابة التقرير عند 2250 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 18000 جنيه.

وبعد انتهاء الحركة العنيفة للذهب مطلع الأسبوع الماضي عاد السوق للبحث عن سعر عادل وعودة لتوازن العرض والطلب، ولكن ظل التذبذب بين صعود وهبوط هو المسيطر على التحركات بسبب قوة تحركات الذهب الأخيرة، وفق جولد بيليون.

اسباب تحركات أسعار الذهب 

 واختلف التوصيف والمسميات لحركة الذهب العنيفة مطلع الأسبوع المنتهي، فالبعض يراها ارتفاع كبير في الطلب في الوقت الذي يشهد فيه المعروض تراجع، والبعض الآخر يراها أنها مجرد فقاعة وهمية بهدف تحريك الأسواق واشعال المضاربات في سوق الذهب بعد فترة طويلة من الاستقرار والتحرك ضمن نطاقات سعرية ضيقة بين 2150 – 2175 جنيه للجرام.

 

أسعار الأعيرة الذهبية في مصر

 

سجل سعر جرام الذهب  عيار 24 الأغلى سعرا اليوم السبت نحو 2571 جنيهًا  .

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم السبت نحو  2357جنيهًا   .

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا اليوم السبت نحو 2250 جنيهًا .

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت نحو 1929جنيهًا .

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم السبت نحو 1500جنيهًا .

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم السبت نحو 1286جنيهًا .

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت نحو 18000جنيه.

سعر كيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم السبت نحو 2.5مليون جنيه .

وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 1890 دولار وفقا لسعر إغلاق البورصات العالمية أمس الجمعة.  

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