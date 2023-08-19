الجرام بـ 1500 جنيه.. الذهب ينهار مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

تعد أسعار الذهب خلال تعاملاتها اليومية ذات أهمية لدي الكثير من المواطنين الراغبين فى الاستثمار باعتبار الذهب وسيلة تحوط آمنة.

ويحظي الذهب أيضا بأهمية لدي المقبلين علي الزواج من أجل شراء الشبكة وبالتالي تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة خاصة للمقبلين على الزواج.

انهيار أسعار الذهب

وشهدت أسعار الذهب علي مدار تعاملاتها اليوم حالة انخفاض متتالية حتي عيار 21 الأكثر انتشاراً داخل السوق ، إذ خسر نحو 10 جنيهات من قيمته ليسجل 2250 جنيها بدلا من 2260 ، وبمقارنة أسعار الذهب عيار 21 اليوم مع تعاملات السبت الماضي نجد هبوط السعر لما يقرب من 180 جنيها حيث سجل وقتها 2430 جنيه وتعد أعلي سعر خلال الأسبوع الماضي.



أسعار الذهب اليوم



وبالنسبة ل أسعار الذهب عيار 24 وهو الأعلي قيمة داخل الأسواق وصل سعره بدون مصنعية 2571 جنيهاً للشراء، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18حوالي 1929 جنيهاً للشراء، بعدما سجل في التعاملات الصباحية 1937 جنيهاً للشراء.

وسجل متوسط اسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية بيع وشراء مايلي :-



عيار 24 بيع 2,549 شراء 2,571

عيار 22 بيع 2,336 شراء 2,357

عيار 21 بيع 2,230 شراء 2,250

عيار 18 بيع 1,911 شراء 1,929

عيار 14 بيع 1,487 شراء 1,500

عيار 12 بيع 1,274 شراء 1,286

الاونصة بيع 79,261 شراء 79,971

الجنيه الذهب بيع 17,840 شراء 18,000

الكيلو بيع 2,548,571 شراء 2,571,429

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب انخفاض حيث سجل كيلو الذهب 60،749.43 دولاراً، كما وصل سعر أونصة الذهب (الأوقية) 1888.96 دولاراً بنسبة انخفاض 1.27%.

وشهد سعر الذهب العالمي ثبوت المؤشر عند مستوى الـ 1889.49 دولار للأونصة الواحدة فيما استفاد الدولار من ارتفاع عوائد سندات الخزانة والمخاوف الاقتصادية في الصين، فيما تترقب الأسواق بيانات مبيعات التجزئة الأميركية التي قد تلقي الضوء على تأثير رفع أسعار الفائدة على إنفاق المستهلكين.

و استقر الذهب في بداية التعاملات، ليستقر عند المستوى 1889.49 دولار للأونصة ليجري تداوله قرب أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر.