عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير يوضح أسباب لجوء المصريين لشراء الذهب

الذهب
الذهب

كشف تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي أن مشتريات المصريين من الذهب قفزت بنسبة 46.3% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتتجاوز 33.5 طن مقارنة بنحو 22.9 طن في الفترة نفسها من 2022.

 

وعلق الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية علي ارتفاع مشتريات المصريين من الذهب بإن شراء المعدن الأصفر والاحتفاظ به كمخزون للقيمة أحد اتجاهات  المصريين للحفاظ علي القوة الشرائية العملة المحلية حيث بلغ حجم الذهب الذي تم دمغه وبيعه في الأسواق المحلية بشكل معلن 41 طن ذهب.

وذكر  الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن إقبال المصريين علي شراء الذهب يرجع الي انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار و زيادة معدلات التضخم التي  تجاوزت  40% وارتفاع أسعار السلع والخدمات مما نتج عنه انخفاض القوة الشرائية للجنيه. 

وأضاف السيد ، أن الحكومة دعمت اتجاه المواطنين لشراء الذهب من خلال السماح بدخول الذهب من الخارج دون التقيد بوزن معين مما ساعد علي تخفيض سعر جرام الذهب في السوق المحلي الي حد كبير  بعد ان ارتفع سعره  ليتجاوز السعر العالمي للذهب في البورصات العالمية ب أكثر من 300 الي 500 جنيه مصري في الجرام الواحد.

 

txt

أسعار الذهب في مصر تفقد 70 جنيها الأسبوع الماضي

txt

أسعار الذهب تواصل الانخفاض محليا


وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الذهب مازال هو الملاذ الآمن والمفضل لكثير من المصريين للحفاظ علي مدخراتهم مشيرا إلى أن الدولة تسعى لفتح وتسهيل طرق جديدة لجذب مدخرات المصريين مثل شهادات الادخار التي تطرحها البنوك بعائد مرتفع علي الجنيه او الدولار كوسيلة اخري للحفاظ علي قيمة مدخراتهم.

الذهب ملاذ آمن

وأوضح السيد ،أن شراء الذهب باعتباره الملاذ الآمن للتحوط ضد تقلب العملات ومعدلات التضخم المرتفعة هو اتجاه عالمي انتشر في كافة البلدان النامية والتي تأثرت بشكل مباشر من التراجع الكبير في أسعار عملاتها مقابل الدولار خلال العام الماضي وذلك بعد اتجاه الفيدرالي لرفع الفائدة بمعدلات قياسية وبالتالي بحث ليس فقط الأفراد ولكن البنوك المركزية عن وسيلة للتحوط من تقلبات أسعار عملاتها مقابل الدولار وكان الذهب الملاذ الآمن. 


وتابع: مصر كانت جزء من ذلك الاتجاه حيث دفع الارتفاع في مستويات التضخم وارتفاع الدولار مقابل الجنيه جزء كبير من المصريين وبالأخص من المدخرين الصغار للبحث عن ملاذ آمن للتحوط من تقلبات أسعار الصرف وبهدف الحفاظ على قيمة مدخراتهم، الكفة اللي رجحت الذهب في مصر على البدائل الاستثمارية الأخرى مثل العقارات أو الشهادات البنكية أو الاستثمار في البورصة هي سهولة الاقتناء بسبب الانتشار الكبير لمحلات الذهب في كل محافظة وكل مركز بجانب أن المدخر لا يحتاج مبلغ كبير عشان يحصل على الذهب زي العقارات مثلا ولكن اي مبلغ يقدر يحصل بيه على الذهب، وبالتالي الارتفاع الكبير في أسعار الذهب كان مدفوع بشكل أساسي بالارتفاع الكبير في معدلات الطلب واستغلال التجار لتلك العملية لرفع الأسعار.


 

الذهب التضخم العملة المحلية الدولار المدخرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

مفيش صفقات.. خالد الغندور يعلن خبرًا صادمًا لجماهير الزمالك

رئيس النادي مذهول.. حقيقة هروب عمرو وردة من الرجاء المغربي.. خاص

من بين 50 مهاجما.. كولر يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب فورا

مكنش بيعرف يجيب جون قبل انضمامه للزمالك|الغندور يعلن قرب رحيل زيزو

"العفو الرئاسي" تعلن إخلاء سبيل 30 محبوسا.. ننشر القائمة الكاملة

ترشيحاتنا

بعد اجتماعه برئيس وزراء السويد.. زيلينسكي يعلن أهم اتفاقيات لتعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا

القرش السبب.. شواطئ إسبانيا تتحوّل لـ اللون الأحمر حول سبّاح|تفاصيل

شنيع.. الأمم المتحدة تدين القصف الصاروخي الروسي على تشيرنيهيف الأوكرانية

السيسي: إضافة 3 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية المصرية خلال أشهر| فيديو

منافسة شرسة بين الرجاء المغربي والترجي التونسي على ضم مهاجم سوبر

السيسي: عاملين حسابنا يبقى فيه احتياطي للسلع من 5 إلى 6 أشهر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يتفقد مشروع استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية في توشكى

فتاة تنهار من البكاء على تيك توك بسببها.. اكتشف علاج البواسير في المنزل

طريقة عمل كيك الطاسة.. جديدة وغير تقليدية

نشرة المرأة والصحة| نوع شائع من الصوصات يصيبك بأمراض خطيرة.. وشيف تهاجم تريند محشي التين الشوكي

فيديو

ادعوا لهم بالرحمة.. رحيل اثنين من مغني المهرجانات فاجأة في نفس اليوم

600 جنيه.. سقوط قوي للذهب عالميا وهذا سعر عيار 21 الآن ..فيديو

رد رسمي من التعليم.. حقيقة تسريب امتحان العربي للثانوية العامة فجرا|فيديو

بعد هدى الأتربى.. فنانة جديدة تتعرض للنصب.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ