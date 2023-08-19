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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يتراجع 20 جنيها في محلات الصاغة اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب

انخفض سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم السبت بمقدار تجاوز حاجز الـ 20 جنيها في محلات الصاغة مقارنة ما كان عليه المعدن الأصفر أمس



بلغ سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 2220 جنيه للبيع و 2240 جنيه للشراء 

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وصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 2537 جنيه للبيع و 2560 جنيه للشراء 


وسجل سعر عيار 18 الأوسط نحو 1903 جنيه للبيع و 1920 جنيه للشراء 


وصل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 1480 جنيه للبيع وو 1493 جنيه للشراء


وسجل سعر أوقية الذهب نحو 78,905 ألف جنيه للبيع و 79.62 ألف جنيه للشراء .


وصل سعر الجنيه الذهب نحو 17.76 ألف جنيه للبيع و 17.92 ألف جنيه للشراء


بلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.54 مليون جنيه للبيع و 2.6 مليون جنيه للشراء
 


أسعار المصنعية والدمغة


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم.

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