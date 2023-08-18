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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أخبار تهمك.. مفاجأة عاجلة من الأرصاد.. سعر الدولار اليوم.. تحرك جديد لأسعار الذهب

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نشر موقع “صدى البلد”، اليوم الجمعة 18-8-2023، أسعار الذهب، وآخر تحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، ومتابعة الأرصاد ودرجات الحرارة، وهي مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يهتم بها المواطنون ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.

سجل سعر الذهب اليوم:


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2629 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2300 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1971 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18400 جنيه.
 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة:
 


سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 33.69 جنيه للبيع، و 33.57 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.46 جنيه للبيع، و39.33 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.50 جنيه للبيع، و100.16 جنيه للشراء.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:
العظمى الصغرى

القاهرة 31 - 23
الإسكندرية 31 - 23
الإسماعيلية 34 - 23
الغردقة 38 -28
أسوان 43 - 28
سوهاج 37 - 25
المنيا 36 - 23
 

فيما أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد تحسنا في الأحوال الجوية خلال هذه الفترة عن الأسابيع الماضية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولي، أن درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

ولفتت إلي أن اليوم هناك فرص لـ سقوط الأمطار على بعض المناطق بجنوب سيناء " سانت كاترين، ودهب وطابا، ومرتفعات سلال الجبال بالبحر الأحمر"، وأن تلك الأمطار قد تكون متوسطة لـ خفيفة ورعدية.

وأوضح أن الأمطار سينتج عنها سيول، وأنه بنسبة كبيرة لن يكون هناك تأثير على الأعمال الزراعية هناك، وأن تلك الأمطار مستمرة خلال الساعات المقبلة. 

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