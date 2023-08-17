أمطار رعدية وسيول| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الـ 72 ساعة المقبلة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، أخبار كثيرة بشأن الأحوال الجوية، خلال الساعات المقبلة، وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط للرياح، وفرص لـ سقوط الأمطار، ستستمر على مدار الـ 72 ساعة المقبلة، وتلك الأمطار ستكون بين متوسطة لـ خفيفة، وقد تكون رعدية، وسينتج عنها سيول في منطقة سانت كاترين.

الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن حالة الجو خلال الفترة المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن قيم الحرارة لاتزال أقل من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، لافتةً إلى استمرار في تحسن الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، وبخاصة المحافظات الشمالية، مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وحتى محافظات شمال الصعيد.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية، وهناك تحسن كبير في درجات الحرارة على جميع المحافظات.



أقل من المعدلات الطبيعية.. تحسن في درجات الحرارة هذا الأسبوع





‏قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أننا بدأنا نشعر بتحسن في درجات الحرارة هذا الأسبوع خاصة في المحافظات الشمالية، ودرجات الحرارة كانت اقل من المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام.

أسوان الأكثر سخونة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس| فيديو



‏عرض برنامج "8 الصبح"، تقديم الإعلامية "هبة ماهر"، المذاع عبر شاشة "dmc"، تقريرا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق 17 أغسطس.

وقالت الإعلامية هبة ماهر، ‏تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن نشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



أمطار بتلك المحافظات.. الأرصاد توجه تحذيرات لسائقي السيارات

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية في الساعات الصباحية، موضحة أن هذه الشبورة تختفي مع ظهور الشمس، وتحديدا في السابعة صباحًا، ولكن على السائقين توخي الحذر، أثناء السير في الصباح الباكر.