عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار رعدية وسيول| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الـ 72 ساعة المقبلة

أمطار رعدية
أمطار رعدية

 تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، أخبار كثيرة بشأن الأحوال الجوية، خلال الساعات المقبلة، وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط للرياح، وفرص لـ سقوط الأمطار، ستستمر على مدار الـ 72 ساعة المقبلة، وتلك الأمطار ستكون بين متوسطة لـ خفيفة، وقد تكون رعدية، وسينتج عنها سيول في منطقة سانت كاترين.

txt

الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن حالة الجو خلال الفترة المقبلة

txt

أمطار بتلك المحافظات.. الأرصاد توجه تحذيرات لسائقي السيارات

الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن حالة الجو خلال الفترة المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن قيم الحرارة لاتزال أقل من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، لافتةً إلى استمرار في تحسن الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، وبخاصة المحافظات الشمالية، مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وحتى محافظات شمال الصعيد.


عاجل| الأرصاد تعلن أماكن السيول.. وتؤكد: الأمطار مستمرة خلال الـ72 ساعة المقبلة

 

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية، وهناك تحسن كبير في درجات الحرارة على جميع المحافظات.


أقل من المعدلات الطبيعية.. تحسن في درجات الحرارة هذا الأسبوع


 

 ‏قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أننا بدأنا نشعر بتحسن في درجات الحرارة هذا الأسبوع خاصة في المحافظات الشمالية، ودرجات الحرارة كانت اقل من المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام.

 

أسوان الأكثر سخونة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس| فيديو


‏عرض برنامج "8 الصبح"، تقديم الإعلامية "هبة ماهر"، المذاع عبر شاشة "dmc"، تقريرا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق 17 أغسطس.

وقالت الإعلامية هبة ماهر، ‏تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن نشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


أمطار بتلك المحافظات.. الأرصاد توجه تحذيرات لسائقي السيارات

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية في الساعات الصباحية، موضحة أن هذه الشبورة تختفي مع ظهور الشمس، وتحديدا في السابعة صباحًا، ولكن على السائقين توخي الحذر، أثناء السير في الصباح الباكر.  

 

امطار أمطار رعدية أمطار رعدية وسيول الأرصاد هيئة الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية منار غانم سقوط الأمطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

اعتبارا من الأحد المقبل.. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

الجرام بـ1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

900 جنيه| هزة قوية تضرب الذهب عالميًا وهذا سعره الآن في مصر

استمتع بعطلة 3 أيام قبل نهاية الصيف| موعد إجازة المولد النبوي 1445.. وحكم الاحتفال بالمناسبة

أنا راجل تاجر| 3 سيناريوهات تنهي أزمة رحيل زيزو إلى الشباب السعودي.. وهذا الحل الأقرب

السيول قادمة خلال ساعات|3 ظواهر جوية تضرب البلاد وتحذير عاجل من الأرصاد

موضوعات متعلقة

الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن حالة الجو خلال الفترة المقبلة

نجاح تجربة زراعة كلية خنزير لـ جسم إنسان في جامعة نيويورك

عضو التنسيقية: الحوار الوطني شهد مشاركة فعالة من الجميع

أحد عمد مطروح: زيارة الرئيس السيسي مثمرة ونستبشر بها خيرا

ناجي الشهابي: الحوار الوطني يقدم رؤية جديدة لحل المشكلات والتغلب على التحديات

عضو التنسيقية يشكر الرئيس السيسي على سرعة الاستجابة لمخرجات الحوار الوطني

الأرصاد: استقرار الأجواء ودرجات الحرارة تشهد انخفاضا في ساعات الليل المتأخرة

الحالة المرورية.. سيولة مرورية أعلى كوبري الجلاء حتى طريق العروبة

ترشيحاتنا

معارض وهيئة مستقلة.. روشتة برلمانية للترويج للسياحة العلاجية فى مصر

مقتل 8 أشخاص في حادث تحطم طائرة بماليزيا .. فيديو

بسبب حرق نسخ للمصحف.. السويد ترفع مستوى التهديدات الأمنية في البلاد إلى الرابع

600 جنيه شهريا.. بشرى بشأن صرف منحة دورية |اعرف الشروط

البنك الأهلي يفتتح مشواره بالبطولة العربية لليد بالتعادل مع الكويت الكويتي 32-32

الجيش الجزائري يدمر مخبأ للإرهابيين في منطقة حدودية مع تونس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السبب خطير.. راكبة تشتري كل الفول السوداني على متن طائرة ألمانية

اعراض القولون العصبي .. للنساء والأطفال وعلاجه

صعبت عليه.. شاهد|موقف غريب من حرامي تجاه فتاة هرب شاب كان برفقتها

فعلها رجل عربي.. فيديو يوثق صلح الشيف بوراك مع والده إسماعيل أوزدمير

فيديو

900 جنيه هبوطا| مفاجأة في أسعار الذهب وقيمة الدولار

رعد وسيول في عز الصيف| تحذير هام من الأرصاد بسبب طقس أغسطس

بأكثر من 90 محطة لتحلية مياه البحر.. كيف تغلب السيسي على الأزمة المائية|فيديوجراف

مصداقية ومهنية.. مادلين طبر تشيد بموقع صدي البلد وتوجه الشكر لإدارته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ