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إلهام أبو الفتح
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الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن حالة الجو خلال الفترة المقبلة

الأرصاد
الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن قيم الحرارة لاتزال أقل من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، لافتةً إلى استمرار في تحسن الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، وبخاصة المحافظات الشمالية، مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وحتى محافظات شمال الصعيد. 

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وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى: «نتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وهي كتل معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها بشكل كبير». 


وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 33 إلى 34 درجة مئوية نهارا، والمحسوسة ما بين 35 إلى 36 درجة مئوية، أي أن الأجواء صيفية معتدلة في معظم محافظات الجمهورية».

وأشارت إلى أن هناك نشاط لـ الرياح وسينتج عنها عدم استقرار بالملاح بالبحر الأحمر، وأن اليوم هناك فرص لـ سقوط الأمطار، مستمرة على مدار الـ 72 ساعة المقبلة.

 
 وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

 

العظمى الصغرى
القاهرة 34 25
العاصمة الإدارية 34 25
6 اكتوبر 35 24
بنهــــا 34 25
دمنهور 32 25
وادى النطرون 34 24
كفر الشيخ 33 24
المنصورة 33 25
الزقازيق 34 25
شبين الكوم 34 25
طنطا 33 24
دمياط 32 24 
بورسعيد 32 25
الإسماعيلية 35 23
السويس 34 24
العريش 32 24
رفح 32 25
رأس سدر 35 25
نخل 36 16
كاترين 33 16
الطور 35 27
طابا 37 25
شرم الشيخ 40 30
الاسكندرية 31 24
العلمين الجديدة 31 24
مطروح 30 24
السلوم 32 22
سيوة 35 22
رأس غارب 39 29
الغردقة 40 29
سفاجا 40 29
مرسى علم 41 30
شلاتين 39 30
حلايب 34 29
أبو رماد 35 29 
رأس حدربة 35 28
الفيوم 35 24
بني سويف 35 24
المنيا 35 23
أسيوط 36 23
سوهاج 40 25
قنا 42 27
الأقصر 42 26
أسوان 43 28
الوادى الجديد 40 25
أبوسمبل 39 28


 

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