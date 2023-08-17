عاجل| الأرصاد تعلن أماكن السيول.. وتؤكد: الأمطار مستمرة خلال الـ72 ساعة المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية، وهناك تحسن كبير في درجات الحرارة على جميع المحافظات.



وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، إن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية مقبلة من جنوب أوروبا، مرورا بالبحر المتوسط، وإن هذه الكتل تجعل الجو أفضل.



وأضافت أن الساعات المسائية تشهد جوا لطيفا، وأن الأجواء في فترة الليل تشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، وهناك نشاط في الرياح.

فرص لـ سقوط الأمطار مستمرة على مدار الـ 72 ساعة المقبل

وأشارت إلى أن نشاط الرياح سينتج عنه عدم الصيد، وأن اليوم هناك فرص لـ سقوط الأمطار، مستمرة على مدار الـ 72 ساعة المقبلة.

وتابعت: "تلك الأمطار متوسطة لـ خفيفة، وقد تكون رعدية، وسينتج عنها سيول في منطقة سانت كاترين".

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 34 25

6 اكتوبر 35 24

بنهــــا 34 25

دمنهور 32 25

وادى النطرون 34 24

كفر الشيخ 33 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 34 25

طنطا 33 24

دمياط 32 24

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 35 23

السويس 34 24

العريش 32 24

رفح 32 25

رأس سدر 35 25

نخل 36 16

كاترين 33 16

الطور 35 27

طابا 37 25

شرم الشيخ 40 30

الاسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 30 24

السلوم 32 22

سيوة 35 22

رأس غارب 39 29

الغردقة 40 29

سفاجا 40 29

مرسى علم 41 30

شلاتين 39 30

حلايب 34 29

أبو رماد 35 29

رأس حدربة 35 28

الفيوم 35 24

بني سويف 35 24

المنيا 35 23

أسيوط 36 23

سوهاج 40 25

قنا 42 27

الأقصر 42 26

أسوان 43 28

الوادى الجديد 40 25

أبوسمبل 39 28







