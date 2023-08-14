الأرصاد : القاهرة الكبرى تسجل 33 درجة حرارة في الظل

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنّ العظمى على القاهرة الكبرى في الظل تكون 33 درجة مئوية ونشعر بها 35 إلى 36 درجة مئوية نتيجة وجود نسب رطوبة.

وأضافت غانم ، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أنّ الأجواء مستقرة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية عن موجات الارتفاع في درجات الحرارة التي عشناها في الأسابيع الماضية.

وتابعت أن الطقس في فترة النهار حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفي الليل ومع غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة، وبخاصة في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر.

وأوضحت: "وتشهد فترة الليل نشاطا نسبيا للرياح في معظم محافظات الجمهورية سرعاته ما بين 30 إلى 35 كيلو متر على الساعة حيث تلطف الأجواء بشكل كبير ونسمات الهواء الصيفية اللطيفة نشعر بها في فترات الليل وساعات المساء".