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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار رعدية| الأرصاد تعلن الأماكن وتطالب المواطن بالحذر

أمطار رعدية
أمطار رعدية

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم متوقع سقوط أمطار رعدية بـ مناطق، جنوب سيناء، وأن تلك الأمطار لن تؤثر على الحياة اليومية.

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لمدة أسبوع| الأرصاد تزف خبرًا سارًا للمواطنين بشأن حالة الجو

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الأرصاد: الطقس جميل وسماء القاهرة تتزين بالسحب المنخفضة

أضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية،  خلال تصريحات تلفزيونية، على القناة الأولى، أن الأسبوع الحالي هناك استقرار كبير في الأحوال الجوية، وستكون درجة الحرارة بين الـ 32 و33 درجة.

ولفتت إلي أن هناك اعتدال في سرعات الرياح على البحر الأحمر، و المتوسط، وأن حركة الملاحة و الصيد متاحة، ولكن في العمق هناك أمواج، وعلينا توخي الحذر. 

وحذرت المواطنين من تكون الشبورة المائية، في الساعات الصباحية، مؤكدة أن الشبورة موجودة حتى الساعة الـ 7 و8 صباحًا.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم


العظمى الصغرى
القاهرة 33 25
العاصمة الادارية 33 25
6 اكتوبر 34 24
بنهــــا 33 25
دمنهور 32 25
وادى النطرون 33 24
كفر الشيخ 32 24
المنصورة 33 25
الزقازيق 33 25
شبين الكوم 33 25
طنطا 32 24
دمياط 30 24
بورسعيد 31 25
الإسماعيلية 34 23
السويس 33 24
العريش 31 24
رفح 31 24
رأس سدر 36 25
نخل 35 18
كاترين 33 16
الطور 34 26
طابا 36 25
شرم الشيخ 39 30
الاسكندرية 30 24
العلمين الجديدة 31 24
مطروح 30 23
السلوم 30 21
سيوة 34 22
رأس غارب 38 28
الغردقة 37 29
سفاجا 38 29
مرسى علم 39 28
شلاتين 38 28
حلايب 35 29
أبو رماد 36 29
رأس حدربة 35 28
الفيوم 34 24
بني سويف 34 24
المنيا 35 23
أسيوط 35 23
سوهاج 36 24
قنا 38 26
الأقصر 39 27
أسوان 41 27
الوادى الجديد 39 26
أبوسمبل 40 27

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