عواصف ورمال وأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. فيديو

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من عدم الاستقرار في الأمواج، والرياح المصاحبة لـ الرمال والأتربة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن نشاط الرياح بـ أسوان، أبو سمبل، سيكون معه موجة من العواصف الرملية والأتربة، وسيكون هناك انخفاضا في الرؤية الأفقية.

ولفتت إلي أن البلاد بشكل عام ستشهد انخفاض في درجات الحراة حتى، نهاية الأسبوع المقبل، وأن متوسط درجات الحرارة سيكون 34 درجة.

وأشارت إلي أن البلاد في فترة الصيف، المعتدل، ولكن نطالب المواطنين بتناول المياه، خلال هذه الفترة، لآن البلاد في فصل الصيف، ووضع غطاء على الرأس، وعدم التعرض لـ اشعة الشمس المباشرة.