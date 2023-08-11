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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: نشاط رياح على معظم المحافظات يلطف من حالة الطقس.. فيديو

عاصفة ترابية
عاصفة ترابية

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد تحسن في الأحوال الجوية، خلال الفترة الحالية، بعد موجة الحر التي كانت تؤثر على البلاد في الفترة الماضية.

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العاصفة مستمرة .. الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات

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عاجل| بشرى من الأرصاد بعد موجة الارتفاع في درجات الحرارة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الطقس في فترة النهار، حار رطب، وهو أقل حدة بكثير عن الأيام الماضية.

نشاط رياح بمعظم المحافظات

ولفتت إلي أن هناك نشاط رياح بمعظم المحافظات، و الجميع سيشعر بـ نسمة لطيفة، وهناك تحسن لنهاية الأسبوع المقبل.

وتابعت عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح سيؤدي إلى ارتفاع أمواج على شواطئ البحر المتوسط مثل العلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط وبورسعيد، حيث ستتراوح سرعات الرياح ما بين 40 إلى 50 كم، وهذا بدوره سيؤدي إلى ارتفاع في الأمواج ما بين 2 إلى 2.5 متر، وبالتالي يجب أن يحذر المصطافين لأن البحر لن يكون مناسبا لأعمال التنزه، لكن لا مشكلة من أعمال الصيد والملاحة البحرية.

موجة من الرمال و الأتربة

وكشفت أن نشاط الرياح سيصاحبها موجة من العواصف الرمال والأتربة، بـ أسوان، أبو سمبل، وبعض محافظات الصعيد، ولكن في القاهرة لا يوجد عواصف.

كما طالبت المواطنين بتناول المياه، خلال هذه الفترة، لآن البلاد في فصل الصيف، ووضع غطاء على الرأس، وعدم التعرض لـ اشعة الشمس المباشرة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم  بحسب الأرصاد على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 33 24
العاصمة الإدارية 34 24
6 أكتوبر 34 23
بنهــــا 33 24
دمنهور 33 24
وادي النطرون 34 23
كفر الشيخ 32 23
المنصورة 34 24
الزقازيق 34 24
شبين الكوم 33 24
طنطا 33 23
دمياط 30 25
بورسعيد 31 25
الإسماعيلية 34 23
السويس 33 24
العريش 30 24
رفح 30 24
رأس سدر 40 25
نخل 38 20
كاترين 33 17
الطور 36 26
طابا 36 25
شرم الشيخ 38 29
الإسكندرية 30 23
العلمين الجديدة 30 23
مطروح 29 23
السلوم 32 24
سيوه 36 23
رأس غارب 37 28
الغردقة 38 28
سفاجا 37 29
مرسى علم 38 29
شلاتين 40 28
حلايب 37 30
أبو رماد 38 30
رأس حدربة 37 28
الفيوم 36 24
بني سويف 36 24
المنيا 36 24
أسيوط 37 23
سوهاج 38 25
قنا 39 25
الأقصر 40 26
أسوان 41 28
الوادى الجديد 40 27
أبوسمبل 41 28
 

الأرصاد الجوية الاحوال الجوية منار غانم المحافظات عواصف العواصف الرمال فصل الصيف

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