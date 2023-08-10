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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عاجل| بشرى من الأرصاد بعد موجة الارتفاع في درجات الحرارة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد المزيد من التحسن في الأحوال الجوية ودرجات الحرارة تعتبر أقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام نتيجة التأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا. 

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وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي أعلى سطح الأرض يجلب كتلا هوائية معظمها قادم من جنوب أوروبا، لتعمل على انخفاض درجات الحرارة وتلطيف الأجواء بشكل كبير، لأنها اكثر اعتدالا من الكتل التي تؤثر علينا في الأيام الماضية.


وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن قيمة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى في الظل ستكون 33 درجة مئوية، وأغلب المحافظات تشهد انخفاضا في درجات الحرارة. 


وذكرت أن الطقس سيكون حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على المحافظات الجنوبية، مثل جنوب سيناء وجنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد نهارا، وفي فترات الليل سنشعر بالمزيد من التحسن في الأحوال الجوية، والأجواء معتدلة الحرارة على معظم الأنحاء وبخاصة المناطق الشمالية من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.


وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس  على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى


القاهرة 33 25
العاصمة الادارية 34 25
6 اكتوبر 34 25
بنهــــا 33 24
دمنهور 33 24
وادى النطرون 34 23
كفر الشيخ 32 24
المنصورة 34 25
الزقازيق 34 25
شبين الكوم 33 25
طنطا 33 24
دمياط 32 25 
بورسعيد 32 25
الإسماعيلية 35 24
السويس 35 25
العريش 33 24
رفح 32 24
رأس سدر 40 26
نخل 38 17
كاترين 33 16
الطور 36 24
طابا 36 25
شرم الشيخ 40 30
الاسكندرية 31 24
العلمين الجديدة 31 24
مطروح 30 25
السلوم 32 24
سيوة 36 23
رأس غارب 39 29
الغردقة 41 30
سفاجا 39 29
مرسى علم 40 30
شلاتين 40 31
حلايب 37 30
أبو رماد 38 30 
رأس حدربة 37 29
الفيوم 36 24
بني سويف 37 24
المنيا 37 23
أسيوط 39 25
سوهاج 41 27
قنا 42 28
الأقصر 43 29
أسوان 43 29
الوادى الجديد 45 30
أبوسمبل 43 30

 

 

الأرصاد الأرصاد الجوية الاحوال الجوية درجات الحرارة منخفض جوى

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