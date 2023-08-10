مستمرة حتى هذا الموعد.. الأرصاد تبشّر المواطنين بحالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة بدأت تنخفض فى معظم أنحاء الجمهورية، نظرًا لتأثر البلاد بمنخفض جوي يعمل على توزيع رطوبة الهواء، مشيرة إلى أن هناك نشاطاً للرياح ليلاً فى معظم محافظات الجمهورية، مما يساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء.

حالة الطقس اليوم الخميس

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن هذا الإنخفاض مستمر حتي مطلع الأسبوع القادم، وتسجل العظمي نهارا على القاهرة الكبري فى الظل ما بين الـ33 والـ34 درجة، و35 و36 درجة مئوية للمحسوسة، موضحة أن الأجواء أستقرت وتحسنت بشكل كبير، ومع الأسبوع القادم ترتفع درجة فقط، وترجع مرة أخري إلى درجات حرارة حول المعدل.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال تلك الأيام ودعنا منخفض الهند الموسمي، ولكن من الوارد أنه يأثر علينا مرة أخري، لأننا مازلنا فى شهر أغسطس، لافتة إلى أنه من الوارد حدوث ارتفاع فى درجات الحرارة، ولكن درجات الحرارة مستمرة معنا هذه الأيام ولعدة أيام أخري.