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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس 10 أغسطس 2023 بالقاهرة والمحافظات

الارصاد
الارصاد

قدّمت الإعلامية فرح سعيد، تقريرًا عن  درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 9 أغسطس 2023، في القاهرة والمحافظات، وذلك خلال تقديمها برنامج “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال حتي شمال الصعيد، مائل للحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

 

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس


العظمى الصغرى

القاهرة 33 - 25
الإسكندرية 31  - 24
الإسماعيلية 35 -24
الغردقة 41 -30
أسوان 43 - 29
سوهاج 41 - 27
المنيا 37- 23

حالة الطقس درجات الحرارة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

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