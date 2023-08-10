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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شديد الحرارة .. دولة عربية تحذر مواطنيها من طقس الفترة المقبلة

صدى البلد

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو، اليوم الخميس، حارا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وقالت الأرصاد الفلسطينية إن هذه الليلة سيكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة: يكون الجو حارا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما السبت: يكون الجو شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأحد المقبل: يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.

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