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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العاصفة مستمرة .. الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

تشهد حالة الجو خلال الفترة الأخيرة، ارتفاعا في درجات الحرارة، وهناك عواصف ترابية ورملية، وأمطار، ببعض المحافظات، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الموجة الحالية.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز أخبار الطقس خلال الساعات الماضية:

 

أمطار رعدية وعواصف بـ5 محافظات.. الأرصاد تعلن مفاجأة سارة لعشاق الشتاء


أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن المناطق الجنوبية تتعرض لـ أمطار رعدية وخفيفة خلال الفترة الحالية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن:  الأمطار الرعدية تكون في حلايب وشلاتين وأسوان والوادي الجديد، وأبو سمبل.


الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين بشأن طقس أغسطس| فيديو

أكدت منار غانم  عضو المركز الإعلامي بهيئة  الأرصاد الجوية، أن هناك استمرارا للموجات الحارة خلال شهر أغسطس الجاري، لكن ليس بنفس الاستمرارية التي شهدها يوليو الماضي.

وأضافت منار غانم خلال لقائها مع الإعلامية منار غانم في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن شهر يوليو كان الأسخن على الإطلاق في كل دول العالم لا سيما المتواجدة في نصف الكرة الأرضية الشمالي كان لديهم موجات ارتفاع في درجات الحرارة غير مسبوقة، أعلى من المعدلات الطبيعية بـ20 درجة مئوية.


عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

 

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن درجات الحراة أمس الأحد، شهدت ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وصلت في الظل لـ 40 درجة.

الأرصاد : انخفاض طفيف في درجات الحرارة

 

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنّ البلاد شهدت أمس ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة وبلغت العظمى على القاهرة 40 درجة مئوية في الظل والمحسوسة 44 درجة مئوية.


تجتاح العالم| الأرصاد تحذر بشدة من كوارث بسبب ارتفاع درجات الحرارة ..فيديو


أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن شهري يوليو وأغسطس ذروة فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.


وأضافت منار غانم خلال استضافتها مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن شهر يوليو الماضي شهدت البلاد موجة غير اعتيادية وغير مسبوقة في ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أن استمرار الموجة غير الاعتيادية لفترات طويلة أكثر من أسبوعين أمر غير طبيعي، سجلت خلاله ما بين 38 إلى 40 درجة مئوية بشكل مستمر وحذرت من وقوع كوارث بسبب ارتفاع درجات الحرارة .

 

الأرصاد: العاصفة الترابية مستمرة بتلك المناطق وبشرى لسكان القاهرة.. فيديو


أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن مناطق أقصى جنوب البلاد" حلايب وشلاتين وأسوان والوادي الجديد، أبو سمبل: تتعرض لـ نشاط رياح، وعواصف رملية وترابية.

 

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