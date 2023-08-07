عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن درجات الحراة أمس الأحد، شهدت ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وصلت في الظل لـ 40 درجة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى: درجة الحرارة المحسوسة كانت أمس 44 درجة، و الجميع تأثر بـ ارتفاع في درجات الحرارة.

وأشار إلي أن اليوم هناك انخفاض في درجات الحرارة اليوم عن أمس بـ 4 درجات، ولكن هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة، وتختلف الرطوبة من محافظة لـ آخري.

ولفتت إلي أن ساعات الليل المتأخر سيشعر الجميع بـ انخفاض درجات الحرارة، وفي الصباح سيكون هناك شبورة مائية، وعلى السائقين توخي الحذر.

درجات الحرارة المتوقعة

العظمى الصغرى

القاهرة 36 26

العاصمة الادارية 37 26

6 اكتوبر 37 26

بنهــــا 36 26

دمنهور 36 27

وادى النطرون 37 26

كفر الشيخ 35 27

المنصورة 35 26

الزقازيق 36 26

شبين الكوم 36 27

طنطا 35 27

دمياط 33 26

بورسعيد 33 26

الإسماعيلية 38 25

السويس 37 26

العريش 34 26

رفح 33 25

رأس سدر 40 26

نخل 39 19

كاترين 33 17

الطور 39 27

طابا 37 24

شرم الشيخ 42 30

الاسكندرية 32 25

العلمين الجديدة 32 25

مطروح 32 24

السلوم 33 25

سيوة 40 25

رأس غارب 39 29

الغردقة 41 30

سفاجا 39 29

مرسى علم 41 30

شلاتين 42 30

حلايب 39 30

أبو رماد 41 29

رأس حدربة 38 28

الفيوم 39 26

بني سويف 40 26

المنيا 41 27

أسيوط 42 27

سوهاج 42 28

قنا 43 29

الأقصر 44 29

أسوان 45 31

الوادى الجديد 44 27

أبوسمبل 44 29