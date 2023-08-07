طقس الاثنين.. الأرصاد توضح: هل تتأثر أحوال الطقس في مصر بالعاصفة الإماراتية؟

هل تتأثر مصر بـ العاصفة الإماراتية؟ سؤال أجابت عنه الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية موضحة أن أمطار غزيرة هطلت في شوارع دبي والشارقة والعين وأبو ظبي في الإمارات.

وهطلت الأمطار على الإمارات، أمس، وتراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة أحياناً على مناطق متفرقة في المناطق الشمالية والشرقية والساحلية، وأدت إلى جريان الأودية والسيول في وادي غليلة وجبل جيس وشعم برأس الخيمة.

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد أن مصر لن تتأثر بـ العاصفة الإماراتية، لعدم مرور أي كتل هوائية من الإمارات على مصر، وأن "مصادر الكتل الهوائية بين الدولتين مختلفة، حيث أن مصر تتأثر بظواهر جوية مختلفة عن الإمارات، فتتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط خلال الأيام المقبلة، مع امتداد المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا ما يساعد على انخفاض درجات الحرارة، ويسود استقرار في الأحوال الجوية، حتى منتصف الأسبوع المقبل.

تفاصيل طقس اليوم الاثنين

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، كما تتساقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 36 26

العاصمة الادارية 37 26

6 اكتوبر 37 26

بنهــــا 36 26

دمنهور 36 27

وادى النطرون 37 26

كفر الشيخ 35 27

المنصورة 35 26

الزقازيق 36 26

شبين الكوم 36 27

طنطا 35 27

دمياط 33 26

بورسعيد 33 26

الإسماعيلية 38 25

السويس 37 26

العريش 34 26

رفح 33 25

رأس سدر 40 26

نخل 39 19

كاترين 33 17

الطور 39 27

طابا 37 24

شرم الشيخ 42 30

الاسكندرية 32 25

العلمين الجديدة 32 25

مطروح 32 24

السلوم 33 25

سيوة 40 25

رأس غارب 39 29

الغردقة 41 30

سفاجا 39 29

مرسى علم 41 30

شلاتين 42 30

حلايب 39 30

أبو رماد 41 29

رأس حدربة 38 28

الفيوم 39 26

بني سويف 40 26

المنيا 41 27

أسيوط 42 27

سوهاج 42 28

قنا 43 29

الأقصر 44 29

أسوان 45 31

الوادى الجديد 44 27

أبوسمبل 44 29

ونصحت هيئة الأرصاد بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، مع تناول كمية كبيرة من السوائل، وارتداء غطاء للرأس وملابس قطنية.