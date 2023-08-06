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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.. غدا الاثنين

صدى البلد

  يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.
أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، كما تتساقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 36 26
العاصمة الادارية 37 26
6 اكتوبر 37 26
بنهــــا 36 26
دمنهور 36 27
وادى النطرون 37 26
كفر الشيخ 35 27
المنصورة 35 26
الزقازيق 36 26
شبين الكوم 36 27
طنطا 35 27
دمياط 33 26 
بورسعيد 33 26
الإسماعيلية 38 25
السويس 37 26
العريش 34 26
رفح 33 25
رأس سدر 40 26
نخل 39 19
كاترين 33 17
الطور 39 27
طابا 37 24
شرم الشيخ 42 30
الاسكندرية 32 25
العلمين الجديدة 32 25
مطروح 32 24
السلوم 33 25
سيوة 40 25
رأس غارب 39 29
الغردقة 41 30
سفاجا 39 29
مرسى علم 41 30
شلاتين 42 30
حلايب 39 30
أبو رماد 41 29 
رأس حدربة 38 28
الفيوم 39 26
بني سويف 40 26
المنيا 41 27
أسيوط 42 27
سوهاج 42 28
قنا 43 29
الأقصر 44 29
أسوان 45 31
الوادى الجديد 44 27
أبوسمبل 44 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 42 30
المدينة 42 29 
الرياض 44 29
المنامة 41 35
أبوظبى 44 33
الدوحة 44 35
الكويت 48 33
دمشق 38 20
بيروت 31 27
عمان 33 21
القدس 32 20
غزة 32 26
بغداد 44 32
مسقط 35 32
صنعاء 30 16
الخرطوم 35 26
طرابلس 31 24
تونس 32 23
الجزائر 29 23
الرباط 28 21
نواكشوط 28 22

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 37 20
إسطنبول 31 23
إسلام آباد 35 24
نيودلهى 36 28
جاكرتا 33 23
بكين 29 24
كوالالمبور 34 25
طوكيو 34 26
أثينا 33 23
روما 30 15
باريس 22 13
مدريد 37 22
برلين 17 12
لندن 22 13
مونتريال 23 17
موسكو 31 21
نيويورك 27 23
واشنطن 31 22
أديس أبابا 20 13

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