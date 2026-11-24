وجّه مجدي عبدالغني نجم الأهلي السابق، رسائل حادة بشأن الحسين عموتة المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، كما طالب بمحاسبة المسؤول عن التعاقد معه.

كان النادي الأهلي قد أعلن بعد ساعات من خسارته أمام بيراميدز رحيل المدرب المغربي وجهازه المعاون، ووجه الشكر لهم.

وقال مجدي عبدالغني عبر قناة (الشمس): «الموضوع انتهي بمباراة الأهلي وبيراميدز.. صعبان عليا حاجتين .. عموتة صعبان عليا جدا لأنه مش قد الموضوع وهو غلبان جدا وبيفكرني بالضيف أحمد .. لاعيبة الأهلي صعبانة عليا ولا حول لهم ولا قوة».

وتابع: "فرقة الأهلي مصروف عليها ملايين.. لو اللاعيبة دي جاية بأرقام صغيرة محدش هيتكلم وكان هيتقال دي القماشة اللي عندنا".

وختم : "الحساب لازم يكون على الكل.. اللي اتفق مع حسين عموتة لازم يتحاسب".