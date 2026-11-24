تستمر الاختبارات العملية للمتقدمين على فرص العمل التي أعلنت عنها إحدى الشركات الروسية العاملة بمحطة الضبعة النووية، في إطار إجراءات تقييم واختيار العناصر الفنية المؤهلة للعمل بالمشروعات التابعة للشركة.

وأكدت وزارة العمل أن الاختبارات التي يخضع لها عدد من المتقدمين من أبناء محافظة البحيرة، تأتي ضمن جهودها لتأهيل وتوفير العمالة المصرية الماهرة وفقًا لمتطلبات سوق العمل، والاستفادة من الخبرات الفنية للشباب المصري في مختلف التخصصات، بما يدعم تنفيذ المشروعات الكبرى ويرفع كفاءة الأداء والإنتاج.

وكانت مديرية عمل البحيرة، بالتعاون مع شركة «تيتان» الروسية، وتحت إشراف وزارة العمل، قد أعلنت عن توفير فرص عمل في عدد من التخصصات الفنية، تشمل: حدادين مسلح، وفورمجية خرسانة مسلحة، وبرادين تركيبات، وبرادين مواسير، ولحامين كهرباء وأرجون، برواتب شهرية تبدأ من 14,500 جنيه وتصل إلى 30 ألف جنيه، وفقًا للتخصص ومستوى الخبرة، مع زيادات مقررة لبعض التخصصات بعد ثلاثة أشهر.

وتتضمن المزايا المقدمة للعاملين التأمين الصحي والاجتماعي، وتوفير سكن مفروش ووجبات مجانية، إلى جانب أتوبيسات مكيفة لنقل العاملين من وإلى موقع العمل، مع إتاحة التقديم مجانًا دون تحصيل أي رسوم أو مقابل مادي تحت أي مسمى.

وأوضحت الوزارة أن فرص العمل كانت متاحة لأبناء محافظة البحيرة وجميع محافظات الجمهورية، وفقًا للشروط المعلنة، والتي تتضمن ألا يزيد سن المتقدم على 50 عامًا، وتوافر الخبرة السابقة في التخصص المطلوب، وإجادة القراءة والكتابة، مع تقديم ما يثبت الموقف من التجنيد.

وشددت وزارة العمل على استمرار جهودها في التنسيق مع الشركات الوطنية والأجنبية لتوفير فرص عمل لائقة، وتلبية احتياجات المشروعات من العمالة المؤهلة، انطلاقًا من استراتيجية تستهدف ربط التدريب والتأهيل باحتياجات التشغيل الفعلية، بما يحقق مصلحة العامل وصاحب العمل ويدعم خطط التنمية.