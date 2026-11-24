قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، إن عمليات القصف المدفعي التي شنتها القوات الإثيوبية وميليشيا موالية للحكومة على مناطق حضرية مكتظة بالسكان في إقليم تيجراي شمال البلاد هذا العام، ينبغي التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب محتملة.

جرائم حرب في تيجراي

كما اتهمت المنظمة الحقوقية "جبهة تحرير شعب تيجراي" (TPLF) بتعريض المدنيين للخطر خلال معركة السيطرة على بلدة "ألاماتا" في سبتمبر، وذلك من خلال نشر مقاتلين في مناطق سكنية واستخدام مدارس محلية لأغراض عسكرية.

وقد أدى اندلاع القتال في 23 سبتمبر بين القوات الموالية للحكومة وجبهة تحرير شعب تيجراي إلى تجدد الصراع الذي شهدته البلاد بين عامي 2020 و2022، وهي الفترة التي اتهمت فيها الولايات المتحدة جميع الأطراف بارتكاب جرائم حرب.

من جانبها، نفت الأطراف المتحاربة كافة المزاعم المتعلقة بوقوع انتهاكات واسعة النطاق.

ولم يستجب المتحدثون باسم الحكومة الإثيوبية، وقوات الدفاع الوطني الإثيوبية، وجبهة تحرير شعب تيجراي لطلبات وكالة "رويترز" للتعليق على تقرير منظمة العفو الدولية.

وذكرت المنظمة أن جبهة تحرير شعب تيجراي قدمت رداً مكتوباً نفت فيه صحة الاتهامات الموجهة إليها.

من ناحية أخرى، صرح متحدث باسم "قوات سلام تيجراي" (TPF) -وهي ميليشيا موالية للحكومة التي يترأسها آبي أحمد ذكرت منظمة العفو الدولية أنها شاركت في قصف "ألاماتا"- لوكالة "رويترز" بأن مقاتلي هذه الميليشيا لم يكونوا موجودين على خطوط المواجهة أثناء المعركة.

واستندت منظمة العفو الدولية في تقريرها إلى مقابلات مع ناجين وشهود عيان، بالإضافة إلى مقاطع فيديو وصور عبر الأقمار الصناعية ومواد أخرى متاحة من مصادر مفتوحة.

وأفادت المنظمة بأن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية و"قوات سلام تيجراي" قصفتا مناطق سكنية في "ألاماتا" بجنوب تيجراي أثناء تقدمهما نحو البلدة.

وقالت ياسمين أحمد، المديرة الإقليمية للأثر الحقوقي في منظمة العفو الدولية: "على مدى ثلاثة أيام متتالية، قصفت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية و’قوات سلام تيجراي‘ بلدة ألاماتا بشكل متكرر، في تجاهل تام لحياة سكانها البالغ عددهم 80 ألف نسمة".

سيطرت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية (ENDF) وقوات إقليم تيجراي (TPLF) على مدينة ألاماتا في 28 سبتمبر، واستولت على ميكيلي، عاصمة إقليم تيجراي، بعد أقل من أسبوع.

وتسيطر القوات الفيدرالية حالياً على المدن الرئيسية في أنحاء إقليم تيجراي، لكنها لا تزال تواجه مقاومة من مقاتلي "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" (TPLF).

ووفقاً لمراقبين للنزاع وأشخاص على صلة بميليشيات تيجراي، فقد قامت إثيوبيا وإريتريا المجاورة -التي تقع إلى الشمال من تيجراي- بحشد قواتهما على طول الحدود المشتركة بينهما خلال الأيام الأخيرة، مما يثير مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين هاتين الدولتين اللتين تجمعهما خصومة تاريخية.

ولم تعلق إثيوبيا وإريتريا بشكل مباشر على عمليات حشد القوات هذه.

يُذكر أن الحرب الأهلية التي شهدها إقليم تيجراي بين عامي 2020 و2022 كانت واحدة من أكثر النزاعات دموية في هذا القرن، حيث أسفرت عن مقتل نحو 600 ألف شخص، وفقاً للاتحاد الأفريقي. وحتى الآن، لا توجد تقديرات شاملة حول الخسائر البشرية الناجمة عن النزاع الحالي.

وفي مدينة ألاماتا، ذكرت منظمة العفو الدولية أنها تحققت بشكل مستقل من مقتل 14 مدنياً وإصابة آخرين كثر في أربع حوادث قصف.

وقد وقعت إحدى أكثر هذه الهجمات دموية في 27 سبتمبر، حيث طالت خمسة منازل في منطقة "كيبيلي 04" (Kebele 04) السكنية، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم أم وابنها الصغير وشقيقها.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن الضربات أصابت منازل تقع على بعد حوالي 150 متراً (490 قدماً) من فندق "ويركنيش" (Werknesh Hotel).

وذكر بعض السكان أن الفندق كان يؤوي مقاتلين من "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، إلا أن المنظمة أوضحت أنها لم تتمكن من التحقق مما إذا كانوا موجودين هناك بالفعل وقت وقوع الهجوم.