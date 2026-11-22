حذر الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي من "اتجاه مروع" مستمر يتمثل في مقتل مسيحيين في أفريقيا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قُتل ما لا يقل عن 34 شخصاً - يُقال إن غالبيتهم من المسيحيين الأرثوذكس الإثيوبيين - في قرية تقع في منطقة "أرسي"، على بعد حوالي 250 ميلاً جنوب شرق العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية أيداهو، جيم ريش، في بيان لشبكة "فوكس نيوز ديجيتال": "إن الهجمات على المسيحيين في إثيوبيا تشكل اتجاهاً مروعاً"، مضيفاً أن "حالة عدم الاستقرار والعنف في إثيوبيا لها عواقب وخيمة على المدنيين الإثيوبيين، وعلى المنطقة، وعلى المصالح الأمريكية".

وذكرت منظمة "أوبن دورز" (Open Doors) في المملكة المتحدة وأيرلندا -وهي منظمة دولية تدعم المسيحيين المضطهدين- لشبكة "فوكس نيوز ديجيتال" أن المنطقة شهدت سلسلة من عمليات القتل؛ حيث قُتل نحو 60 مسيحياً أرثوذكسياً قبل أسبوعين فقط من هذا الهجوم الذي وقع في نوفمبر.

من جانبه، صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة "فوكس نيوز ديجيتال" بأن الوزارة على علم بـ "تقارير عن عمليات قتل في منطقة أرسي"، مؤكداً أن "الأنباء الواردة حول مقتل مدنيين في إثيوبيا تستدعي التحرك؛ ونحن نطالب بإجراء تحقيقات مستقلة وتحقيق المساءلة".

وأفاد موقع "أديس ستاندارد" (Addis Standard) الإخباري بأن مسلحين اقتربوا من كنيسة القديسة مريم في "إنديتو" بمنطقة "روبي"، وصرخوا عند المدخل الرئيسي بكلمة "استسلموا" قبل أن يفتحوا النار.

وينتمي المصلون في هذه الكنيسة إلى كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية. ويُعتقد أن من بين القتلى حراساً أمنيين محليين يُقال إنهم ردوا بإطلاق النار لحماية أفراد المجتمع.

وقال أحد السكان لموقع "أديس ستاندارد": "لو سألتني الآن، فلن يكون لدي أي أمل في البقاء هنا؛ إذ سأختار الفرار من أجل البقاء على قيد الحياة على المدى الطويل".

ولم تُحدد بعد هوية المهاجمين، علماً بأن هجوماً وقع الشهر الماضي نُسب محلياً إلى "جيش تحرير أورومو"، الذي تصنفه إثيوبيا كمنظمة إرهابية.

ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية الأمريكية -التي استندت إلى تعداد سكاني أجرته الحكومة الإثيوبية عام 2007، وهو أحدث تعداد متاح- فإن المسيحيين يشكلون 63% من سكان البلاد.

تحتل إثيوبيا المرتبة 36 في "قائمة المراقبة العالمية" (World Watch List) التي تصدرها منظمة "أبواب مفتوحة" (Open Doors) للدول التي يتعرض فيها المسيحيون لأشد أنواع الاضطهاد.

وقد صرحت المنظمة قائلة: "تدين منظمة ’أبواب مفتوحة‘ العنف الموجه ضد المسيحيين الأرثوذكس، وتدعو الحكومة الإثيوبية إلى اتخاذ تدابير استباقية لحماية المدنيين المعرضين للخطر من هجمات الجماعات المسلحة الناشطة في المنطقة.

وتشير تقارير ميدانية إلى وقوع أعمال وحشية مروعة ضد المسيحيين الأرثوذكس في أجزاء من منطقة ’أرسي‘ (Arsi) في إقليم أوروميا".

وأضاف البيان: "نحث الحكومة الفيدرالية على حماية المجتمعات الضعيفة، بما في ذلك المسيحيون الأرثوذكس، لا سيما في المناطق التي تنشط فيها جماعات مسلحة. كما ندعو الحكومة إلى محاسبة الجناة ومساعدة جميع المتضررين على إعادة بناء حياتهم".

وتذكر منظمة "أبواب مفتوحة" أن الهجمات الأخيرة في المنطقة بدأت في عام 2025، حيث قُتل 25 شخصاً.

وقد تصاعدت وتيرة هذه الهجمات خلال العام الجاري:

في فبراير ، اقتحم مهاجمون كنيسة وسوقاً في منطقة "شرق أرسي" (East Arsi)، مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 مسيحياً أرثوذكسياً وحارس مسلم.

وفي مارس ، أفادت التقارير بمقتل 21 شخصاً في منطقة "شرق أرسي".

وفي مايو ، دُمرت كنيسة "تيليتا هولي غابرييل" (Teleta Holy Gabriel) -التي يعود تاريخها إلى 101 عام- وقُتل 50 شخصاً في سلسلة من الهجمات.

وفي أكتوبر ، قُتل 14 شخصاً في "غورا سينغو" (Gora Singo)، كما قُتل 46 آخرون في هجمات متعددة في منطقة "أرسي".

وقد دفع هذا السفير الأمريكي لدى إثيوبيا، إرفين جيه. ماسينجا، إلى التصريح قائلاً: "يجب أن تتوقف مثل هذه الهجمات المروعة ضد أي مجموعة".

وفي نوفمبر ، قُتل ما لا يقل عن 34 شخصاً في "إنديتو" (Endeto).

ومن جانبه، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ريش: "من الضروري أن تجد إثيوبيا سبيلاً لإدارة شؤونها الداخلية بطريقة تعالج المظالم القائمة منذ فترة طويلة وتعزز سلاماً مستداماً".

وفي ظل استمرار القتال في عدة أجزاء من البلاد، لا سيما في المنطقة الحدودية مع إريتريا، صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة "فوكس نيوز ديجيتال" (Fox News Digital) قائلاً: "إن القتال الدائر في عدة مناطق بإثيوبيا يثير القلق ونحن نحث جميع الأطراف على حماية المدنيين وتسوية النزاعات من خلال الحوار".