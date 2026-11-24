قال مامادو سو، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في أفريقيا، إن علاقة اللجنة بمصر استراتيجية، موضحًا أنه بفضل هذه العلاقة ودعم القيادة السياسية المصرية، إلى جانب النهج الإنساني المحايد الذي تتبعه اللجنة، تمكنت من المساعدة في الإفراج عن محتجزين، كما تحقق تقدم على مسار السلام.

وأعرب خلال لقاء مع أيمن عماد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، عن تقديره العميق للدور الذي تضطلع به مصر في الوساطة، مقدمًا الشكر للقاهرة على جهودها في هذا المجال.

وأضاف أن القارة الأفريقية تشهد حاليًا أكثر من 50 نزاعًا مسلحًا، تتسبب جميعها في معاناة إنسانية هائلة.

وأوضح أن مشاركة اللجنة في هذه النسخة من منتدى أسوان تعكس عمق العلاقات التي تربطها بمنظمي المنتدى، وكذلك مصر ، مؤكدًا أن العلاقة مع مصر استراتيجية.