حققت نقابة المهندسين انتصارا قضائيا جديدا في معركتها لحماية حقوقها واستثماراتها وأموال صندوق المعاشات، بعدما قضت المحكمة الاقتصادية ببطلان عدد من قرارات الجمعية العامة لشركة يوتن للدهانات، المتعلقة بمبالغ الأتاوة واتفاقية الأتاوة ونقل التكنولوجيا.

وقد صدر الحكم بتاريخ 17 نوفمبر الجاري، في الدعوى رقم (923) لسنة 2019، المقامة من صندوق المعاشات بنقابة المهندسين ضد شركة يوتن للدهانات، حيث قضت المحكمة ببطلان قرار الجمعية العامة المنعقدة في 20 أغسطس 2025 بشأن اعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، فيما تضمنته من مبالغ الأتاوة.

كما قضت المحكمة ببطلان قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في التاريخ ذاته، فيما تضمنه من اعتماد اتفاقية الأتاوة ونقل التكنولوجيا.

اتفاقية الأتاوة ونقل التكنولوجيا

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، أن الحكم يمثل انتصارًا قانونيًا مهمًا في ملف شركة يوتن، وثمرة لجهود وإصرار هيئة المكتب ومجلس النقابة على حماية حقوق صندوق المعاشات، مشددًا على أن الحفاظ على أموال المهندسين مسؤولية أصيلة لا تقبل التراجع.

وأوضح نقيب المهندسين، أن مجلس النقابة ماضٍ في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجارية وقانونية وتفاوضية لحماية حقوق النقابة وصون مصالحها، مشيرًا إلى أن هذا المسار امتداد لجهود بدأت خلال فترة هيئة المكتب السابقة برئاسة المهندس طارق النبراوي.

ووجه عبد الغني الشكر والتقدير إلى النقيب السابق وهيئة المكتب التي عملت معه، تقديرًا للجهود التي بذلوها في هذا الملف، مؤكدًا استمرار هيئة المكتب ومجلس النقابة الحالي في العمل على اتخاذ الإجراءات الإدارية والتجارية والقانونية اللازمة للحفاظ على الشركة وحصة النقابة بها.

وشدد نقيب المهندسين على أن النقابة لن تتوقف عند ما تحقق من نتائج قضائية، وأن حماية أموال صندوق المعاشات، وصون حقوق المهندسين، والحفاظ على استثمارات النقابة وتعظيم مواردها، تمثل التزامًا ثابتًا، مؤكدًا أن النقابة ستواصل ملاحقة حقوقها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عنها.