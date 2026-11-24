تتواصل اليوم الثلاثاء منافسات الدوري الممتاز (أ) للكرة الطائرة رجال، بإقامة مباريات الجولة السابعة من الموسم الرياضي 2026-2027، والتي تشهد مواجهات قوية بين الفرق المشاركة في المجموعات الأربع، مع سعي الجميع لحصد النقاط وتحسين مراكزهم في جدول الترتيب.

مواجهات المجموعة الأولى

تشهد المجموعة الأولى ثلاث مباريات، حيث يلتقي الأهلي مع وادي دجلة، بينما يواجه سموحة فريق القناة، ويلعب 6 أكتوبر أمام اتحاد الشرطة.

مباريات المجموعة الثانية

وفي المجموعة الثانية، يخوض الزمالك مواجهة أمام الطيران، فيما يلتقي الترسانة مع طلائع الجيش، ويواجه إيسترن كومباني فريق الصيد.

مواجهات المجموعة الثالثة

أما المجموعة الثالثة، فتشهد لقاء بتروجيت مع المقاولون العرب، ومصر للبترول أمام دلفي، بينما يلتقي الاتحاد السكندري مع هليوبوليس.

مباريات المجموعة الرابعة

وتضم منافسات المجموعة الرابعة مواجهات الشمس مع قارون، والزهور أمام الجزيرة، وهليوليدو ضد سبورتنج.

وتكتسب مباريات الجولة السابعة أهمية كبيرة في سباق المنافسة على مراكز المقدمة، في ظل رغبة الفرق في مواصلة حصد الانتصارات وتعزيز موقفها قبل الدخول في المراحل المقبلة من المسابقة.