يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مواجهة جديدة في مشواره بدوري المحترفين، عندما يلتقي مع اتحاد الشرطة في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات مؤجلات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.

ويسعى الأهلي لمواصلة نتائجه القوية في المسابقة، وتحقيق الفوز في مواجهة اليوم، ضمن برنامج مبارياته المحلية بعد عودته من المشاركات القارية والدولية.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد قد قررت تأجيل عدد من مباريات الأهلي والزمالك، بسبب ارتباط الفريقين بالمشاركة في كأس العالم للأندية وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، التي تُوج الأهلي بلقبها على حساب الزمالك في أنجولا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في المؤجلات

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع أصحاب الجياد يوم الثلاثاء 1 ديسمبر المقبل، في السادسة مساءً، على صالة القوات المسلحة، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى.