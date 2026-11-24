تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة نادي هونج كونج المفتوحة للاسكواش، التي تستضيفها هونج كونج خلال الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات العالم، وجوائز مالية تبلغ 96 ألف دولار لكل من منافسات الرجال والسيدات.

15 لاعبًا ولاعبة يمثلون مصر في البطولة

وتشهد البطولة حضورًا مصريًا مميزًا بمشاركة 15 لاعبًا ولاعبة، بواقع 7 لاعبين في منافسات الرجال و8 لاعبات في منافسات السيدات، في إطار سعي أبطال مصر لمواصلة المنافسة على الألقاب في المحافل الدولية.

وتضم قائمة اللاعبين المصريين في منافسات الرجال كلًا من: كريم عبد الجواد، علي أبو العينين، يوسف إبراهيم، محمد أبو الغار، فارس الدسوقي، عمر سعيد ومازن هشام.

وفي منافسات السيدات، تشارك مصر بـ8 لاعبات هن: روان العربي، حبيبة هاني، زينة ميكيو، أمينة الريحاني، هنا رمضان، سنا إبراهيم، ندى عباس وفيروز أبو الخير.

وتأمل البعثة المصرية في تحقيق نتائج قوية خلال منافسات البطولة، ومواصلة الحضور المميز للاسكواش المصري على الساحة الدولية.