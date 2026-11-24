وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة لمنتقديه ، من خلال منشور جديد عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"،هاجم فيها بعض جماهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي من مشجعي النادي الأهلي.

وقال الغندور في منشوره:"أول واحد في مصر اتكلم علي عصبية حسين عموتة و حذرت منها ".

وأضاف الغندور: "اتعمل عليّ شخصي حملة تطالب بإيقافي، واتقال إني بقول أخبار كاذبة، وتمت المطالبة باعتذاري أو إيقافي".

وتابع الإعلامي في منشوره، قائلًا: "سبحان الله، نفس الناس دلوقتي هما اللي بيقطعوا في حسين".

واكد الغندور أن النادي الأهلي يستحق مدربًا أفضل، وإعلامًا أفضل على مواقع التواصل الاجتماعي من هؤلاء الذين يبحثون عن مصلحتهم عن طريق حبهم للأهلي، على حد تعبيره.

وكان بيراميدز قد حقق فوزًا ثمينًا على الأهلي بهدفين دون رد، ليواصل الفريق السماوي انتصاراته ويرفع رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، خلف الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة، عقب فوزه على الجونة بهدفين مقابل هدف.

وسجل كريم حافظ الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 47 من عمر اللقاء.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، سعيًا لاستعادة الانتصارات بعد الخسارة أمام بيراميدز.