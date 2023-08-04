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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأرصاد: درجة الحرارة العظمى المحسوسة بالقاهرة الكبرى 39

الأرصاد
الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه على مدار شهر أغسطس نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي في معظم الأيام، وبالتالي ترتفع نسب الرطوبة بشكل كبير في الجو وأحيانا تتجاوز 95% على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وتتجاوز 85 % على القاهرة الكبرى، ونسب الرطوبة لا تتجاوز 30% في جنوب الصعيد نهارا.

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وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى: "نتوقع أن تكون قيمة الحرارة العظمى على القاهرة في الظل خلال فترة النهار 35 درجة مئوية أما المحسوسة وستكون 38 أو 39 درجة مئوية بسبب نسب الرطوبة في الجو".

 

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ أجواء اليوم ستكون حارة رطبة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وشديدة الحرارة في المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، وهناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس.
 

الأرصاد الأرصاد الجوية منار غانم محافظات جنوب سيناء منخفض الهند الموسمي

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