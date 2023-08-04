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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاجل| العاصفة بدأت بتلك المناطق.. الأرصاد تحذر

العاصفة
العاصفة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد طوال الشهر الحالي، تتأثر بـ منخفض الهند الموسمي، وذلك هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة.

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وأضاف عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن الكتل الهوائية تمر على البحر المتوسط، وهذه الكتل شديدة الحرارة، وتحمل بنسبة من بخرا الماء، ولذلك نسبة الرطوبة تصل لـ 95% ببعض المناطق.

ولفتت إلى أن درجة الحرارة اليوم في الظل، متوقع أن تكون 35 درجة، ولكن المواطنين ستشعر بها أنها 39 درجة.

 

وأشارت إلى أن البلاد تشهد شبورة مائية في أغلب الطرق الزراعية، و القريبة من المناطق الزراعية، في الساعات الصباحية، ومع ظهور الشمس تختفي الشبورة.

 

وأوضحت أن شهر 7 و8 هما ذروة فصل الصيف، وأن درجات الحرارة الآن في المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام، وأن غدًا سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة.

العاصفة بدأت بتلك المناطق

 

وتابعت :" مناطق الجنوب تشهد أمطار رعدية خلال هذه الفترة، وأن هناك عواصف رملية و ترابية، اقصى جنوب البلاد، ولكن المناطق الشمالية لن يكون بها أتربة و رياح".

كما حذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من التعرض لـ اشعة الشمس المباشرة، في هذا التوقيت.

 

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