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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين بشأن طقس أغسطس| فيديو

حالة الطقس
حالة الطقس

أكدت منار غانم  عضو المركز الإعلامي بهيئة  الأرصاد الجوية، أن هناك استمرارا للموجات الحارة خلال شهر أغسطس الجاري، لكن ليس بنفس الاستمرارية التي شهدها يوليو الماضي.

 

وأضافت منار غانم خلال لقائها مع الإعلامية منار غانم في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن شهر يوليو كان الأسخن على الإطلاق في كل دول العالم لا سيما المتواجدة في نصف الكرة الأرضية الشمالي كان لديهم موجات ارتفاع في درجات الحرارة غير مسبوقة، أعلى من المعدلات الطبيعية بـ20 درجة مئوية.

الأرصاد توضح تأثير ظاهرة النينيو على المناخ

 

أشارت منار غانم إلى،  ان سبب ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف هو تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي القادم من الهند مرورا بالجزيرة العربية ثم البحر المتوسط مما يساهم في زيادة بخار الماء المتصاعد عن البحر قبل وصوله إلى مصر مما يزيد من ارتفاع نسب الرطوبة في الجو.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هذا العام الطقس يتأثر بظاهرة النينيو، وهي ظاهرة طبيعية معدل تكرارها كل عامين أو 7 أعوام، مؤكدة أن ظاهرة النينيو تكون مصاحبة بأرتفاع في متوسط درجات الحرارة العالمية.

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متوسط درجات الحرارة العالمية


وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ظاهرة النينيو تستمر من 9 اشهر و حتى 12 شهر، و هي مستمرة حتى صيف 2024، لافته إلى أن هذه الظاهرة تأثيرها يمتد على الفصول المختلفة ،وفقاً لظواهر كل فصل.

ولفتت إلى أن متوسط درجات الحرارة العالمية خلال الأسبوع الأول من يوليو، كانت 17 درجة مئوية بأعلى من الطبيعي بحوالي درجتين، مضيفة أن مؤتمرات المناخ السابقة كانت هناك دعوات للحفاظ على درجة الحرارة عند الدرجة ونصف من خلال تقليل الاحتراق والانبعاثات، إلا أن شهر يوليو شهد زيادة عن الدرجة ونصف، سجلت زيادة درجتين عن المعدل الطبيعي للكرة الأرضية 15 درجة مئوية مما ينذر بمزيد من التغيرات والتطرف المناخي وزيادة في معدل الفياضانات والحرائق.

 

وأستكملت، أنه كان المتوقع أن يسجل متوسط درجات الحرارة العالمية 17 درجة مئوية عام 2050، لكن ما حدث خلال يوليو الماضي خالف كل التوقعات، مؤكدة أن هناك سرعة لتسجيل درجات حرارة مرتفعة بشكل كبير.

 

الأرصاد موجات الحارة درجات الحرارة نسب الرطوبة مصر

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