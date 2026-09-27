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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وعظ الوادي الجديد يناقش خطة العمل الدعوي ويؤكد أهمية العلم والمعرفة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

عقدت منطقة وعظ الوادي الجديد اجتماعها الشهري بمركز الداخلة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الدعوي، ومتابعة تنفيذ الخطة الدعوية، والتأكيد على الالتزام بالتعليمات الواردة من الأمانة العامة المساعدة للدعوة والإعلام الديني، وذلك بحضور قيادات المنطقة والسادة الوعاظ والإداريين.

وحضر الاجتماع فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكريم علي، مدير عام منطقة الدعوة والإعلام الديني بالوادي الجديد، وفضيلة الشيخ ممدوح علي عبد الغني، مدير الدعوة بمركز الخارجة، وفضيلة الشيخ عمر رشاد شيبة، مدير التوجيه بالمنطقة، إلى جانب السادة الوعاظ والإداريين، حيث بدأ الاجتماع بتوضيح التعليمات الواردة من الأمانة العامة المساعدة للدعوة والإعلام الديني، ومناقشة آليات تنفيذها في إطار خطة العمل الدعوي بالمنطقة.

كما تناول الاجتماع مناقشة البحث الدعوي المكلف به فضيلة الشيخ صالح عمر حسن، بعنوان «العلم وأثره على الفرد والمجتمع»، وذلك في ضوء تطبيق حملة «العلم نور» التي أطلقها مجمع البحوث الإسلامية، والتأكيد على أهمية نشر الوعي بقيمة العلم ودوره في بناء الفرد وخدمة المجتمع.

وأكد فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكريم علي، مدير عام المنطقة، أهمية العمل الدعوي في الوقت الراهن، وضرورة التسلح بالعلم والمعرفة، بما يعزز قدرة الواعظ على أداء رسالته والتعامل مع القضايا والمستجدات المختلفة، مشددًا على أهمية التزام السادة الوعاظ بالخطة الدعوية الموضوعة وتنفيذ ما تتضمنه من أنشطة وبرامج.

من جانبه، شدد فضيلة الشيخ ممدوح علي عبد الغني، مدير الدعوة بمركز الخارجة، على ضرورة بذل المزيد من الجهد والاجتهاد في أداء الرسالة الدعوية، مع أهمية متابعة الأحداث الجارية ومواكبة التطورات، والاهتمام بأداء دروس التوعية والتأصيل بما يسهم في ترسيخ المفاهيم الدينية الصحيحة لدى المواطنين.

وتناول فضيلة الشيخ عمر رشاد شيبة، مدير التوجيه بالمنطقة، عددًا من التوجيهات المتعلقة بظهور الواعظ بالصورة المشرفة التي تليق بتمثيل الأزهر الشريف، مؤكدًا ضرورة الالتزام بتنفيذ خطوط السير المقررة للوعاظ والموجهين، ومتابعة الأنشطة الدعوية ميدانيًا.

كما جرى التأكيد على ضرورة تفعيل المبادرات التي يطرحها مجمع البحوث الإسلامية، وتنفيذ الدورات التدريبية والقوافل الدعوية والحملات التوعوية التي يطلقها المجمع، بما يدعم جهود العمل الدعوي ويعزز التواصل المباشر مع المواطنين في مختلف مراكز المحافظة.

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