«سابع سما» يحصد 6 جوائز في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي.. تفاصيل

حصد العرض المسرحي «سابع سما»، من إنتاج فرقة مسرح الشباب بقيادة المخرج تامر كرم، التابعة للبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إيهاب فهمي، 6 جوائز ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي «مسرح بلا إنتاج»، برئاسة الفنان إبراهيم الفرن، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور أيمن الشيوي، رئيس قطاع المسرح.

وجاء تتويج العرض ليضيف إنجازًا جديدًا إلى مسيرته، حيث حصل «سابع سما» على جائزة أفضل دراما حركية عن تصميم راحيل عماد، وجائزتي أفضل أزياء وأفضل مكياج لمحمد شاكر، إلى جانب جائزة التميز في التمثيل للفنان محمد السعدني، وجائزة أفضل ممثل دور ثانٍ للفنان محمد الحضري، فضلًا عن جائزة أفضل عرض ثانٍ بالمهرجان.

ويأتي هذا التتويج امتدادًا لما حققه العرض في الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، حيث حصل مؤلفه عمر رضا على جائزة أفضل مؤلف صاعد، و حصل محمد الحضري على جائزة أفضل مخرج صاعد مناصفةً عن العرض.

والعرض من تأليف عمر رضا وإخراج محمد الحضري، ويضيف هذا الإنجاز إلى رصيد فرقة مسرح الشباب من المشاركات والجوائز في المهرجانات المسرحية.