الأرصاد : انخفاض طفيف في درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنّ البلاد شهدت أمس ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة وبلغت العظمى على القاهرة 40 درجة مئوية في الظل والمحسوسة 44 درجة مئوية.

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر ودينا شرف، أن اليوم سيشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة والعظمى في القاهرة الكبرى بالظل ستصل إلى 37 درجة مئوية مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة وبالتالي فإن المحسوسة قد تصل إلى 40 درجة مئوية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "طقس اليوم سيكون أقل حدة من الأمس، ولكن سيظل شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء والأجواء ستكون حارة رطبة على السواحل الشمالية".

