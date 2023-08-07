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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: العاصفة الترابية مستمرة بتلك المناطق وبشرى لسكان القاهرة.. فيديو

العاصفة
العاصفة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن مناطق أقصى جنوب البلاد" حلايب وشلاتين وأسوان والوادي الجديد، أبو سمبل: تتعرض لـ نشاط رياح، وعواصف رملية وترابية.

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وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن: هناك انخفاض لـ الرؤية، ولكن الأمطار تقلل من نسبة العواصف الرملية والتربية.


وأشارت إلي أنه من الغد سيكون هناك مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، وأن الجميع خلال الأيام المقبل، سيشاهد الفارق الكبير في درجات الحرارة.

البلاد ستتعرض لـ منخفض جوي


ولفتت إلي أن القاهرة ستسجل 33 درجة، وأن البلاد ستتعرض لـ منخفض جوي، وسيكون هناك نسمة هواء مميزة.
 درجات الحرارة المتوقعة
العظمى الصغرى
القاهرة 36 26
العاصمة الادارية 37 26
6 اكتوبر 37 26
بنهــــا 36 26
دمنهور 36 27
وادى النطرون 37 26
كفر الشيخ 35 27
المنصورة 35 26
الزقازيق 36 26
شبين الكوم 36 27
طنطا 35 27
دمياط 33 26 
بورسعيد 33 26
الإسماعيلية 38 25
السويس 37 26
العريش 34 26
رفح 33 25
رأس سدر 40 26
نخل 39 19
كاترين 33 17
الطور 39 27
طابا 37 24
شرم الشيخ 42 30
الاسكندرية 32 25
العلمين الجديدة 32 25
مطروح 32 24
السلوم 33 25
سيوة 40 25
رأس غارب 39 29
الغردقة 41 30
سفاجا 39 29
مرسى علم 41 30
شلاتين 42 30
حلايب 39 30
أبو رماد 41 29 
رأس حدربة 38 28
الفيوم 39 26
بني سويف 40 26
المنيا 41 27
أسيوط 42 27
سوهاج 42 28
قنا 43 29
الأقصر 44 29
أسوان 45 31
الوادى الجديد 44 27
أبوسمبل 44 29

 

 

الأرصاد الأرصاد الجوية حلايب الوادى الجديد رياح عواصف رملية العواصف الرملية والتربية درجات الحرارة

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