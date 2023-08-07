أمطار رعدية وعواصف بـ5 محافظات.. الأرصاد تعلن مفاجأة سارة لعشاق الشتاء

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن المناطق الجنوبية تتعرض لـ أمطار رعدية وخفيفة خلال الفترة الحالية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن: الأمطار الرعدية تكون في حلايب و شلاتين و أسوان و الوادي الجديد، أبو سمبل.

وأشارت إلي أن الأمطار لا تؤثر على الأنشطة اليومية، ولكن يكون هناك عواصف ترابية ورملية، بـ الـ 5 محافظات السالف ذكرهم.

وكشفت أن درجات الحرارة أمس الأحد، شهدت ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، وصلت في الظل لـ 40 درجة، وأن درجة الحرارة المحسوسة كانت أمس 44 درجة، و الجميع تأثر بـ ارتفاع في درجات الحرارة.

وأشار إلي أن اليوم هناك انخفاض في درجات الحرارة اليوم عن أمس بـ 4 درجات، ولكن هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة، وتختلف الرطوبة من محافظة لـ آخري.

ولفتت إلي أن ساعات الليل المتأخر سيشعر الجميع بـ انخفاض درجات الحرارة، وفي الصباح سيكون هناك شبورة مائية، وعلى السائقين توخي الحذر.