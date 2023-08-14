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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لمدة أسبوع| الأرصاد تزف خبرًا سارًا للمواطنين بشأن حالة الجو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن الفترة الحالية نشهد أخبارا سارة، بشأن تحسن الأحوال الجوية، عن الفترة الماضية، معلقة :" الجو فيه هوا مميز".

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أضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية،  خلال تصريحات تلفزيونية، على القناة الأولى، أن هناك استمرارا في تحسن الأحوال الجوية، لمطلع الأسبوع المقبل.


ولفتت إلي أن مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر علينا، مقبلة من جنوب أوروبا، ومارة على البحر المتوسط، وهناك منخفض جوي، يحجب أشعة الشمس في الساعات الصباحبة.


وأشارت إلي أن درجة الحرارة في الظل ستصل لـ 33 درجة، والمحسوسة ستكون 35 درجة، فهناك انخفاض في درجات الحرارة عن الأسابيع الماضية.


وكشفت أن فترة المساء ستشهد نشاطا نسبيا في الرياح، وسيكون هناك نسمات هوائية، وسيكون هناك شبورة في الساعات الصباحية، وعلى السائقين توخي الحذر.
 

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