ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر المواطنين والمصطافين من أمواج البحر|تفاصيل

يتابع معظم المواطنين يوميًا حالة الطقس غير المستقرة من خلال النشرات الرسمية التى تصدرها هيئة الأرصاد الجوية والتى أشارت إلى ارتفاع جديد فى درجات الحرارة .

و أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم و درجات الحرارة على القاهرة ومحافظات الجمهورية المختلفة ، موضحة أن هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة مجددًا مقارنة بدرجات الحرارة التى شهدتها البلاد أمس.

طقس اليوم

وأوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية اليوم، ترتفع درجات الحرارة لتسجل نحو 44 درجة للمحسوسة على أسوان و43 درجة للفعلية ، فيما ترتفع درجة الحرارة على القاهرة إلى نحو 34 درجة وتسجل المحسوسة 36 درجة، بعد ما كانت الحرارة بالأمس 33 درجة.

الأرصاد

طقس القاهرة

وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه نشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

الأرصاد

ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد

الظواهر الجوية

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية والتي تشمل رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ارتفاع أمواج البحر

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة البحر المتوسط والتى تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

