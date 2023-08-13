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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر المواطنين والمصطافين من أمواج البحر|تفاصيل

صدى البلد

يتابع معظم المواطنين يوميًا حالة الطقس غير المستقرة من خلال النشرات الرسمية التى تصدرها هيئة الأرصاد الجوية والتى أشارت إلى ارتفاع جديد فى درجات الحرارة .

و أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم و درجات الحرارة على القاهرة ومحافظات الجمهورية المختلفة ، موضحة أن هناك  ارتفاعًا في درجات الحرارة مجددًا مقارنة بدرجات الحرارة التى شهدتها البلاد  أمس.

طقس اليوم 

وأوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية اليوم، ترتفع درجات الحرارة لتسجل نحو 44 درجة للمحسوسة على أسوان و43 درجة للفعلية ، فيما ترتفع درجة الحرارة على القاهرة إلى نحو 34 درجة وتسجل المحسوسة 36 درجة، بعد ما كانت الحرارة بالأمس 33 درجة.

الأرصاد 

طقس القاهرة 

وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،   أنه نشهد اليوم  طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

الأرصاد 

ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد 

الظواهر الجوية

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية  عن الظواهر الجوية والتي تشمل رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ارتفاع أمواج البحر 

وكشفت هيئة  الأرصاد الجوية  عن تفاصيل حالة البحر المتوسط والتى تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
 

درجات الحرارة اليوم 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 34 25
العاصمة الإدارية 34 25
6 أكتوبر 34 24
بنها 34 25
دمنهور 33 25
وادي النطرون 34 24
كفر الشيخ 33 24
المنصورة 34 25
الزقازيق 34 25
شبين الكوم 34 25
طنطا 34 24
دمياط 32 24
بورسعيد 32 25
الإسماعيلية 35 23
السويس 35 24
العريش 32 24
رفح 32 24
رأس سدر 36 25
نخل 37 22
كاترين 34 17
الطور 35 26
طابا 37 25
شرم الشيخ 40 30
الإسكندرية 30 24
العلمين الجديدة 31 24
مطروح 30 24
السلوم 31 23
سيوة 35 23
رأس غارب 38 28
الغردقة 39 28
سفاجا 38 29
مرسى علم 38 28
شلاتين 38 29
حلايب 35 29
أبو رماد 36 29
رأس حدربة 35 28
الفيوم 35 24
بني سويف 35 23
المنيا 36 24
أسيوط 36 23
سوهاج 38 25
قنا 42 26
الأقصر 42 27
أسوان 43 29
الوادي الجديد 40 27
أبو سمبل 41 29

الأرصاد الجوية درجات الحرارة ارتفاع هيئة الأرصاد الجوية

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