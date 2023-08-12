موجة حارة جديدة.. الأرصاد تحذر من طقس هذا الأسبوع بسبب ارتفاع الرطوبة

عرضت الفضائية المصرية بيانا بشأن توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة، موضحة أن اليوم السبت يشهد طقسا حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ونصحا مذيعا الفضائية المصرية، المواطنين بكثرة شرب المياه، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة من يعانون من بعض الأمراض المزمنة.

وحذرت هيئة الأرصاد أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاعا جديدا لدرجات الحرارة، لذا طالبت المواطنين بتوخى الحذر.

ارتفاع نسب الرطوبة وزيادة سرعة الرياح بشواطئ المتوسط

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم ارتفاعا فى نسب الرطوبة ليزيد من أرتفاع حرارة الطقس، مع وجود نشاط للرياح، مما يساعد على تلطيف الجو على سواحل البحر المتوسط كمدينة العلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط، وتصل سرعة الرياح من 40 إلى 50 كيلو متر في الساعة، وأرتفاع الأمواج من 2 إلى 2.5 متر.

ويشهد اليوم اضطرابا في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس، وتصل سرعة الرياح من 60 ل 70 كيلو متر في الساعة، تشهد هذه المناطق ارتفاعا الأمواج من مترين ونصف إلى ثلاثة امتار.

وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالي:

القاهرة 34

الإسكندرية 30

دمياط 31

بورسعيد 31

الإسماعيلية 35

الغردقة 42

أسوان 41

سوهاج 43

المنيا 37

أسيوط 37

سوهاج 37

العريش 31

رفح 31

السويس 33

مطروح 30

طنطا34

شرم الشيخ39

الغردقة 39

سانت كاترين35

الوادى الجديد 39

قنا 40