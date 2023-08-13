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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الحرارة تصل لـ50 درجة.. دولة عربية تعطل الدراسة وتقلل ساعات العمل

صدى البلد

رغم جوائها المعتدلة في الصيف، إلا أن درجات الحرارة في الأردن ستسجل أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة بقرابة 7 إلى 9 درجات مئوية، فبحسب إدارة الأرصاد الجوية من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة 50 درجة مئوية في بعض المناطق الأردنية.

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تأهب واستعداد للموجة القاسية:
تحركت الأردن بشكل عاجل لاحتواء الموجة الحارة من خلال اتخاذ التدابير اللازمة، وأعلنت وزارة العمل، أصحاب العمل بعدم تشغيل العاملين في أي من الأعمال في مواقع العمل المكشوفة والمعرضة لأشعة الشمس بشكل مباشر خلال فترة الذروة، نظراً للظروف الجوية السائدة التي يشهدها الأردن وارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام.


تعطيل الدراسة
بعد التحذيرات الصادرة عن مراكز التنبؤات الجوية بشأن تأثر الأردن بموجة حر؛ تقرر تعطيل الدراسة في الجامعات. كما تقرّر تقليص ساعات الدوام لعمال النظافة والكوادر الميدانية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وسيتوقف عمل العمال والكوادر الميدانية خلال الأيام الثلاثة المقبلة من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الرابعة مساءً.

تحذيرات

حذرت إدارة الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصةً في مناطق البادية، ومن خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة، ومن ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة، ومن إشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنباً للحرائق، ومن ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.

ورفعت مديرية الدفاع المدني من جاهزيتها العملياتية والميدانية تنفيذاً لتوجيهات مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة.

ودعا مدير الدفاع المدني العميد محمد العمري إلى التقيد بالنصائح والإرشادات، مثل عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وشرب كميات كافية من السوائل، وعدم السماح للأطفال باللعب تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، وعدم تركهم وحدهم في المركبات المغلقة، وعدم ترك المعقمات والعطور وما شابه من المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.

وأكد على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنباً لوقوع الحرائق، وعدم تحميل القواطع "الاباريز" الكهربائية أكثر من طاقتها، مؤكداً على عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 لطلب المساعدة عند الحاجة.


وفي المقابل أثار أنباء عودة الموجة الحارة في الأردن مجددا المخاوف في مصر لكن أعلنت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس  اليوم، 12 أغسطس 2023، حيث يستمر التحسن النسبي في درجات الحرارة التي تشهده البلاد لتسجل القاهرة غدًا درجة حرارة عظمى 34، مع وجود اضطراب في الملاحة البحرية.

وقالت الأرصاد الجوية في بيانها  الرسمي، إن البلاد تشهد حالة من التحسن في الجو، ليكون الطقس اليوم السبت حار رطب نهارًا على كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

فيما يكون الطقس معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

45 درجات مئوية

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