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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تسجل 30 درجة| الأرصاد تزف بشرى سارة لحالة الطقس الأيام القادمة

ارشيفية
ارشيفية

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة انخفضت تدريجيا ابتداءا من الأمس، وبدأ ظهور أجواء صيفية معتدلة عن الأيام الماضية، موضحة أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة 34 درجة، ومن المتوقع أن تستمر هذه الأجواء حتى مطلع الأسبوع القادم.

وكشفت منار غانم، خلال مداخلتها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على شاشة " Ten Tv"، أن متوسط درجة الحرارة يوم الأحد القادم العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، و بالنسبة للسواحل الشمالية و المحافظات المطلة على البحر المتوسط تتراوح بين 30 و 31 درجة، و أغلب المحافظات تشهد انخفاض في درجات الحرارة و من بينهم محافظات الصعيد التي ستسجل 41 درجة مئوية.

وأضافت أن هناك منخفض جوي بطبقات الجو العليا سيعمل على خفض درجات الحرارة و توزيع الرطوبة بعمود الهواء ككل، موضحة وجود نشاط للرياح خلال فترة المساء يساعد بشكل كبير على عدم الشعور بنسب الرطوبة و تلطيف الأجواء خلال ساعات الليل، مؤكدة أن الفترة القادمة ستشهد أجواء صيفية معتدلة يمكن الاستمتاع بها.

ونوهت إلى أنه يجب الحذر من التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، مكملة أن هناك تحسن بارتفاع الأمواج والبحر مؤهل للصيد و الملاحة البحرية وأعمال التنزه، مؤكدة أنه بداية من الغد الخميس حتى السبت القادم سيكون هناك ارتفاع بالأمواج على البحر المتوسط.

الطقس بشهر سبتمبر

وتابعت أن المناطق الساحلية تشهد انخفاض بدرجات الحرارة، الأجواء حارة رطبة فترة النهار، معتدلة فترة الليل، خاتمة ضرورة توخي الحذر خاصة أن  شهر أغسطس يعتبر ذروة فصل الصيف و يمكن حدوث موجات حارة خلاله و لكنها ستكون قصيرة و غير متكررة، و مع بداية شهر سبتمبر ستبدأ درجات الرطوبة بالانخفاض مع الانخفاض بدرجات الحرارة.    

 

منار غانم الأرصاد الجوية القاهرة درجات الحرارة الرطوبه المناطق الساحلية أغسطس سبتمبر الصيف

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