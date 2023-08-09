انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تبشر المواطنين بحالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاض بقيم درجات الحرارة فى معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن البلاد تشهد تحسن نسبي بالأحوال الجوية، وبدأت درجات الحرارة فترة النهار والليل تنخفض.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن اليوم العظمي على القاهرة الكبري تسجل 34 درجة مئوية فى الظل، ولكن مازالت الكتل الهوائية قادمة من البحر المتوسط، تصاحبها كميات كبيرة من بخار الماء، وبالتالي تجعل درجات الحرارة أعلي من المسجلة، وتصل إلى 36 درجة مئوية، تحديدا فترة الظهيرة.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بإنخفاض جوي فى طبقات الجو العليا يعمل على إنخفاض درجات الحرارة، وتوزيع الرطوبة فى عمود الهواء، ولن تكون نسب الرطوبة مثل الأيام الماضية.