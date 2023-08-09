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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.. وبيان ناري من شيكابالا ردًا على تصريحات مرتضى منصور.. وزلزال عنيف يضرب الفلبين بقوة 5.4 ريختر

صدى البلد

حرصًا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزًا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الأربعاء، يتضمن أهم الأحداث، وفيه: 

نزول 10 درجات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية.. اليوم

فرمان عاجل من الأهلي يُربك حسابات اللاعبين .. تفاصيل

3 أندية تتنافس على ضم نجم الأهلي

فريدة رجب: أتمنى العمل مع كريم عبد العزيز ومنى زكى | فيديو

تنسيق الجامعات 2023.. موعد انتهاء المرحلة الأولى

بعد 2013.. ماهر فرغلي: الإخوان أحدثت نقلة كانت باباً من الجحيم على مصر|تفاصيل

على غرار تصريحات زيلينسكي.. أمريكا تكشف مفاجأة بشأن الهجوم الأوكراني المضاد

زلزال عنيف يضرب الفلبين بقوة 5.4 ريختر

 

 

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