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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فريدة رجب: أتمنى العمل مع كريم عبد العزيز ومنى زكى | فيديو

صدى البلد

كشفت الفنانة الشابة فريدة رجب تفاصيل تعاونها مع الفنانة نيللى كريم من خلال مسلسل "ليه لأ 3 “ فى تصريحات خاصة لعدسة صدى البلد .

وقالت فريدة رجب :" شاهدت أجزاء ليه لأ وجميعهم بيناقشوا قضايا مهمة تخص المرأة وبنقابلها فى حياتنا اليومية".

وعن النجوم التى تتمنى العمل معهم أوضحت فريدة رجب :" أتمنى العمل كريم عبد العزيز ومنى زكى ومنة شلبى وماجد الكدواني وأحمد حلمى".

ومن ناحية أخرى قالت فريدة رجب لعدسة صدى البلد : "نادين خان والفنانة نيللى كريم من أجمل الشخصيات التى تعاونت معها ،  وحرصوا على دعمى ومساندتي".

وأضافت فريدة رجب :" نيللى كريم نصحتنى بعدم التوتر وأن أكون على طبيعتى وأركز فى شغلى".

معلومات عن فريدة رجب 

وتجسد فريدة شخصية دور «ياسمين» وهي الابنة التي تعاني بسبب علاقة والدتها المقربة من شقيقها، وتربيتها له بطريقة مدللة علىحسابها، بالإضافة إلى مشكلاتها العاطفية والجسدية المتعلقة بزيادة الوزن.

ونالت فريدة اشادات واسعة من قبل الجمهور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أدائها المميز في المسلسل، في موسمه الثالث.

يشار إلى أن  فريدة درست التمثيل وشاركت في عدد من المسرحيات.

و هي ابنة الفنان الشهير بسام رجب، الذي قدم عدد من الأعمال البارزة في الدراما المصرية منها مسلسل حديث الصباح والمساء وهوا نمجاردن سيتي، والدالي وغيرهم.

وأوضح والدها في تصريحات تلفزيونية إنه لم يتدخل في اختيارات وحياة ابنته فريدة، مشيرًا أنها هي التي تقرر بنفسها احتراف مجالالتمثيل والفن أو لا.

وأضاف والدها أنه لم يتدخل في ترشيحها لمسلسلها مع نيللي كريم ولم يخبر أحد أنها ابنته، حتى وجه له السؤال في لقائه مع الإعلامية ياسمين عز.

من جانبها أكدت فريدة أنها لم تدخل الفن من هذه البوابة، ولم تستخدم الواسطة، كما تُصر على عدم استخدام والدها لترشيحها للمسلسلات أو الأفلام.

 

 

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