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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

والدها فنان شهير.. معلومات عن فريدة رجب ابنة نيللي كريم في "ليه لأ"

فريدة رجب
فريدة رجب

تصدرت الفنانة الشابة فريدة رجب التي تلعب دور ابنة الفنانة نيللي كريم في الجزء الثالث من مسلسل “ليه لأ”، تعليقات الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والإشادة بدورها وشخصيتها وآدائها التمثيلي. 

 

 

فريدة رجب تلعب شخصية ياسمين الابنة التي تعاني بسبب علاقة والدتها المقربة من شقيقها، وتربيته بطريقة مدللة على حسابها، وفي نفس الوقت لديها مشكلاتها الخاصة التي تتعلق بوزنها وعلاقاتها العاطفية وصداقاتها. 

وفريدة رجب هي ابنة الفنان الشهير بسام رجب ، الذي قدم عدد من الأعمال البارزة في الدراما المصرية منها مسلسل حديث الصباح والمساء، وهوانم جاردن سيتي، والدالي وغيرهم.

 

درست فريدة رجب التمثيل في معهد الفنون المسرحية، وشاركت في عدد من المسرحيات حتى حصلت على دور ياسمين في مسلسل ليه لأ. 

وقال الفنان بسام رجب، في تصريحات تلفزيونية، إنه لم يتدخل في اختيارات وحياة ابنته فريدة، وهي التي تقرر بنفسها احتراف مجال التمثيل والفن أو لأ.

 

بسام رجب

وأكد بسام رجب، أنه لم يتدخل في ترشيح ابنته لمسلسلها مع نيللي كريم، ولم يخبر أحد بأنها ابنته حتى وجه له السؤال في إحدى البرامج التلفزيونية.

فريدة رجب بسام رجب ليه لا نيللي كريم الفنانة نيللي كريم

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