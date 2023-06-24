مسلسل ليه لا الحلقة 4.. نيللي كريم تعتذر لابنها وتبتعد عن أحمد طارق

أذيعت الحلقة الرابعة من الموسم الثالث لمسلسل ليه لا ،والذى تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم ، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي .

حيث رفضت “ شيري” نيللي كريم الزواج من “ كريم ” أحمد طارق بعدما علم ابنها بعلاقتها العاطفية معه ، وقام بكشف الامر الى جده .

فيما حاولت نيللي كريم مصالحة نجلها ، وقد نجحت فى ذلك ، بعدما اعتذرت له عن هذه العلاقة ، ووعدته بإنهاء الامر على الفور ، مما جعلها لا تقوم بالرد على مكالمات كريم .

لية لا يدخل الأعلى مشاهدة :

وكان قد تمكّن مسلسل ليه لا في موسمه الثالث من المنافسة علي المراكز الأولى ضمن قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة في مصر عبر منصة شاهد vip .



واحتل الموسم الثالث من مسلسل ليه لأ المركز الثاني من أصل 10 مراكز هي الأعلى في القائمة .

الجزء الثالث من مسلسل ليه لا يشارك فى بطولته بجانب نيللي كريم عدد من الفنانين أبرزهم صلاح عبد الله ونادين وعايدة رياض .

ويناقش مسلسل ليه لأ عددًا من القضايا التى تهم المرأة المصرية ، وفى الجزء الثالث الذى تلعب بطولته نيللي كريم سيطرح العمل قضية الطلاق ، والزواج الثاني للمرأة .

وتدور أحداث الجزء الثالث من مسلسل ليه لأ حول شخصية سيدة تدعى شيري، مطلقة ولديها ابن لا يتقبل زواجها من شخص آخر ما يتسبب لها في أزمة حياتية، في إطار درامي مشوق .

وائل الفشني :

ظهر الفنان وائل الفشني ، كضيف شرف ضمن رابع حلقات الموسم الثالث من مسلسل ليه لا ، والذى تقوم ببطولته نيللي كريم .

وظهر وائل الفشني بشخصيته خلال الحلقة ، حيث أدي احدي الابتهالات داخل أحداث الحلقة الرابعة