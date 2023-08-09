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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نزول 10 درجات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

تعتبر حالة الطقس ونشرة الأرصاد الجوية، أبرز ما يبحث عنه الملايين من المصريين يوميًا بالتزامن مع الموجات شديدة الحرارة التي ضربت البلاد خلال الفترة السابقة، وارتفاع نسب الرطوبة إلى مستويات قياسية ترفع من درجات الحرارة المحسوسة.

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حالة الطقس اليوم على القاهرة 

وعن حالة الطقس اليوم على القاهرة، فكشفت عنها هيئة الأرصاد الجوية ، حيث متوقع أن تسجّل درجة الحرارة العظمى  في الظل على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية بعد أن سجّلت المحسوسة قبل أيام 44 درجة بفارق 10 درجات كاملة.

الأرصاد 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وكشفت هيئة الأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، إذ تسجل السواحل الشمالية 31  درجة مئوية، شمال الصعيد 37 درجة مئوية، أما عن جنوب الصعيد فمن المتوقع  أن تكون درجة العظمى في الظل 44-45 درجة مئوية، بينما تكون الرطوبة نحو 80-85 % على القاهرة، وتصل إلى 95 % على السواحل الشمالية.

الأرصاد 
الأرصاد 

طقس اليوم على القاهرة والمحافظات 

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية ، فيسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

أمطار رعدية

وكشفت هيئة الأرصاد عن وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، وهي (حلايب-شلاتين-أبو سمبل-بحيرة ناصر ) .

أمطار رعدية

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

ارتفاع الموج 

وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 34 25
العاصمة الإدارية 34 25
6 أكتوبر 35 24
بنهــــا 34 25
دمنهور 34 26
وادي النطرون 35 24
كفر الشيخ 33 25
المنصورة 34 25
الزقازيق 35 26
شبين الكوم 34 25
طنطا 33 24
دمياط 32 25
بورسعيد 33 26
الإسماعيلية 36 24
السويس 37 25
العريش 33 24
رفح 32 25
رأس سدر 38 27
نخل 36 18
كاترين 33 16
الطور 36 27
طابا 36 25
شرم الشيخ 40 30
الاسكندرية 32 24
العلمين الجديدة 32 24
مطروح 31 25
السلوم 33 23
سيوة 36 24
رأس غارب 39 29
الغردقة 40 31
سفاجا 39 29
مرسى علم 41 30
شلاتين 40 30
حلايب 38 30
أبو رماد 40 29
رأس حدربة 37 28
الفيوم 35 25
بني سويف 35 26
المنيا 37 26
أسيوط 38 25
سوهاج 40 27
قنا 43 28
الأقصر 45 27
أسوان 44 30
الوادي الجديد 45 25
أبوسمبل 44 29

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